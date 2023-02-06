Британські працівники влаштували найбільший страйк в історії галузі охорони здоров'я

В понеділок у Великій Британії розпочався найбільший страйк працівників галузі охорони здоров'я. Десятки тисяч медсестер і співробітників швидкої допомоги вийшли на вулиці через ескалацію конфлікту щодо заробітної плати.

Про це повідомляє Reuters.

Протест став останнім у хвилі страйків, які вже кілька місяців порушують життя британців. Вчителі, машиністи потягів, вантажники в аеропортах, прикордонники, інструктори з водіння, водії автобусів і поштові працівники також залишали свої робочі місця в останні місяці, вимагаючи підвищення заробітної плати на тлі двозначної інфляції.

Страйк медиків створює додатковий тиск на фінансовану державою Національну службу охорони здоров'я, яка і без того потерпає від перевантаження, спричиненого зимовими вірусами, нестачею персоналу та наслідками проблем після пандемії COVID-19.

Профспілки заявили, що під час 48-годинного страйку невідкладна допомога та лікування раку надаватимуться і надалі, але тисячі зустрічей і процедур будуть відкладені.

Служба швидкої допомоги заявляє, що реагуватиме на найбільш термінові виклики під час одноденного страйку.

Вчителі, медичні працівники та багато інших робітників кажуть, що за останнє десятиліття їхня заробітна плата впала в реальному вираженні, а криза вартості життя, спричинена різким зростанням цін на продукти харчування та енергоносії, призвела до того, що багато хто не може оплачувати свої рахунки.

У грудні річний рівень інфляції в Британії склав 10,5%, що є найвищим показником за 41 рік. Консервативний уряд стверджує, що підвищення заробітної плати працівникам державного сектору на 10% і більше призведе до ще більшого зростання інфляції.

Профспілки домагаються підвищення заробітної плати на поточний рік, але уряд заявляє, що буде говорити лише про наступний.

Нагадаємо, у Франції в останні тижні відбуваються загальнонаціональні страйки проти непопулярної пенсійної реформи, яку хоче здійснити уряд.