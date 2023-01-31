У Франції розпочався другий загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи

Франція готується до другого загальнонаціонального страйку у вівторок у відповідь на плани уряду підвищити пенсійний вік до 64 років.

Про це повідомляє Reuters.

Понад 1 мільйон людей вийшли на марш під час першого раунду протестів 19 січня, і профспілки робітників очікували такої ж активності під час останньої акції.

Ці дії відбуваються в той час, коли законодавці обговорюють законопроект на рівні парламентського комітету.

Очікувались збої та серйозні блокування транспорту.

Національний перевізник Air France заявив, що планує скасувати кожен десятий рейс на короткі та середні відстані, але це не вплине на міжміські рейси. За словами головної профспілки вчителів Snuipp-FSU, близько половини всіх вчителів дитячих садків і початкових класів мали страйкувати.

Опитування громадської думки показують, що більшість французів виступають проти реформи, але президент Еммануель Макрон і його уряд, схоже, мають намір стояти на своєму. Макрон каже, що реформа важлива для забезпечення працездатності пенсійної системи.

План уряду передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років до 2030 року та збільшення кількості років, необхідних для отримання повної пенсії, з 42 до 43 років.

Усі пенсіонери у Франції отримують державну пенсію — зараз у середньому близько 1400 євро (1500 доларів США) на місяць — фінансується за рахунок внесків тих, хто все ще працює. Новий план має на меті забезпечити мінімальну пенсію в розмірі 1200 євро на місяць.

Зараз система знаходиться під загрозою через старіння населення, коли все більше і більше пенсіонерів підтримується все меншою кількістю внесків.

Прем’єр-міністр Елізабет Борн каже, що поріг у 64 роки "не підлягає обговоренню", але уряд шукає способи компенсувати деякі наслідки, зокрема для жінок.

За оцінками міністерства праці, пенсійний вік буде зміщено на два роки та продовжено

період виплати принесе додаткові 17,7 мільярда євро (19,18 мільярда доларів) щорічних пенсійних внесків. Це дозволить системі вийти на беззбитковість до 2027 року.

Однак профспілки кажуть, що є й інші способи вийти на беззбитковість, наприклад, оподатковувати надбагатих або попросити роботодавців чи пенсіонерів із фінансовими привілейами робити більше внесків.

Раніше повідомлялось, що Макрон на тлі війни росії проти України вирішив збільшити оборонні витрати Франції.