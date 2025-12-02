Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський відвідав завод Rafale у Франції

02 грудня 2025, 08:07
Зеленський відвідав завод Rafale у Франції
Володимир Зеленський
Він оглянув виробничі потужності Dassault Aviation та обговорив перспективи постачання багатоцільових винищувачів Rafale й можливості локалізації виробництва в Україні.

Під час візиту до Франції 1 грудня президент Володимир Зеленський відвідав підприємство Dassault Aviation і провів зустріч з його генеральним директором Еріком Трап’є. На заводі, де виробляють багатоцільові винищувачі Rafale, глава держави ознайомився з виробничими лініями та можливостями одного з ключових оборонних партнерів України.

Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський та керівництво Dassault Aviation обговорили технічні характеристики літака Rafale, а також перспективи співпраці у рамках двосторонньої декларації, яку Україна та Франція підписали 17 листопада. Серед ключових тем – можливість закупівлі бойових літаків та потенційна локалізація окремих елементів виробництва в Україні.

Компанія Dassault Aviation також спеціалізується на військовій електроніці, компонентах для космічної галузі та цивільних літаках.

"Обговорили перспективні напрями співпраці, можливості локалізації в Україні та технічні характеристики Rafale", – повідомив Зеленський за підсумками візиту.

В Офісі президента додали, що ознайомлення з виробничими потужностями та прямі переговори з керівництвом компанії є важливою частиною підготовки до можливих закупівель і розширення оборонної співпраці з Францією.

Вчора, 1 грудня, Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном.

 

Володимир ЗеленськийФранціяRafale

Останні матеріали

Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 07:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється