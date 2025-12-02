Зеленський відвідав завод Rafale у Франції
Під час візиту до Франції 1 грудня президент Володимир Зеленський відвідав підприємство Dassault Aviation і провів зустріч з його генеральним директором Еріком Трап’є. На заводі, де виробляють багатоцільові винищувачі Rafale, глава держави ознайомився з виробничими лініями та можливостями одного з ключових оборонних партнерів України.
Про це повідомив Офіс президента.
Зеленський та керівництво Dassault Aviation обговорили технічні характеристики літака Rafale, а також перспективи співпраці у рамках двосторонньої декларації, яку Україна та Франція підписали 17 листопада. Серед ключових тем – можливість закупівлі бойових літаків та потенційна локалізація окремих елементів виробництва в Україні.
Компанія Dassault Aviation також спеціалізується на військовій електроніці, компонентах для космічної галузі та цивільних літаках.
"Обговорили перспективні напрями співпраці, можливості локалізації в Україні та технічні характеристики Rafale", – повідомив Зеленський за підсумками візиту.
В Офісі президента додали, що ознайомлення з виробничими потужностями та прямі переговори з керівництвом компанії є важливою частиною підготовки до можливих закупівель і розширення оборонної співпраці з Францією.
Вчора, 1 грудня, Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном.