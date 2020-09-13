Британські школярі зможуть навчатися діджеїнгу

Нововведення стосується жителів Англії, Уельсу та Північної Ірландії.

Про програму діджеїнгу повідомив Лондонський коледж музичних експертів, повідомляє "Громадське" з посиланням на журнал Dazed.

У програми три рівні кваліфікації: "Дебют", "Прорив" і "Артист". Навички будуть оцінювати так само як при вивченні класичної музики й джазу.

На іспиті у майбутніх діджеїв перевірять, як вони відрізняють специфічні електронні звуки, орієнтуються в стилях і жанрах. Також будуть оцінюватися техніки: скретч, біт-джагглінг, лупінг.

В ідеалі школярі повинні записати власний запис трек і виробити унікальну манеру виконання. З таким атестатом можна буде продовжити навчання в коледжі або університеті.

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