ВІДПОЧИНОК НОВИНИНововведення стосується жителів Англії, Уельсу та Північної Ірландії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британські школярі зможуть навчатися діджеїнгу
Школярі зможуть скласти іспити й отримати документ про навчання
Фото: Соціологічна група "Рейтинг"
Про програму діджеїнгу повідомив Лондонський коледж музичних експертів, повідомляє "Громадське" з посиланням на журнал Dazed.
У програми три рівні кваліфікації: "Дебют", "Прорив" і "Артист". Навички будуть оцінювати так само як при вивченні класичної музики й джазу.
На іспиті у майбутніх діджеїв перевірять, як вони відрізняють специфічні електронні звуки, орієнтуються в стилях і жанрах. Також будуть оцінюватися техніки: скретч, біт-джагглінг, лупінг.
В ідеалі школярі повинні записати власний запис трек і виробити унікальну манеру виконання. З таким атестатом можна буде продовжити навчання в коледжі або університеті.
Читайте також: Помер один із засновників рок-групи The Sweet
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 09 2020 13:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО На Житомирщині відтворили у 3D-форматі Звягельський замок
- ВІДЕО На Херсонщині монастир ХVІІІ століття показали з висоти пташиного польоту
- ВІДЕО “Стара Умань” оновила маршрут монастирськими підземеллями
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"