Помер один із засновників рок-групи The Sweet
Про це повідомляється на сторінці гурту у Facebook із посиланням на родину покійного, повідомляє "Укрінформ".
"З важким серцем ми оголошуємо, що сьогодні о 8:25 за тихоокеанським часом Стів Пріст, один із засновників The Sweet, помер", - йдеться в повідомленні.
Причина смерті музиканта не уточнюється. У нього залишилися дружина Морін, три дочки Ліза, Даніель і Меггі і три онуки, Джордан, Джейд і Хейзел.
Стів Пріст народився 23 лютого 1948 року в англійському графстві Мідлсекс. З 13 років він співав у церковному хорі в Хейс. До участі у The Sweet він грав у групі The Army.
Групу The Sweet він заснував в 1968 році разом з вокалістом Брайаном Конноллі, ударником Міком Такером і гітаристом Френком Торпі. Останнього незабаром замінив Мік Стюарт. Музиканти виконували твори в стилі хард-року. Згодом до них прийшов успіх після виходу в світ таких синглів, як "Funny Funny", "Co-Co" і "Little Willy".
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