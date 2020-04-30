Фестиваль Atlas Weekend переносять на 2021 рік
Представники фестивалю Atlas Weekend журналістам 24 каналу повідомили, що музична подія відбудеться 6 – 11 липня 2021 року. Цьогоріч фестиваль довелось вимушено скасувати через ризик поширення коронавірусу, спалах якого може не вщухнути до липня-місяця. Організатори не хотіли наражати на небезпеку гостей, команду та артистів фестивалю, проводячи його цього літа. Додамо, що подія у 2020 році повинна була відбутись з 7 по 12 липня.
"Це найважче рішення, яке нам коли-небудь доводилося приймати. Останній місяць ми не втрачали надії та працювали над створенням AW 2020, розглядали різні варіанти виходу з кризи та до останнього вірили, що в нас буде можливість зустрітись з вами цього літа. Проте, спостерігаючи за розвитком подій у світі та спілкуючись з нашими європейськими колегами, ми дійшли висновку, що перенесення – єдине вірне рішення в цій ситуації",– йдеться у заяві представників Atlas Weekend.
Квитки, придбані на цьогорічний фестиваль, є дійсними на AW 2021, а ті, хто не зможуть приїхати наступного року, матимуть можливість повернути кошти. Щодо зіркових гостей та хедлайнерів події організатори наразі намагаються зберегти усі домовленості на наступний рік. Окрім цього відвідувачів події чекають нові артисти, які обіцяють приєднатись наступного року.
"Ми надзвичайно вдячні кожному з вас за те, що ви вірите в Atlas Weekend і залишаєтеся з нами та щиро цінуємо підтримку наших партнерів в прийнятті такого складного рішення. Попереду у нас цілий рік, аби зробити фестиваль ще більш масштабним і реалізувати багато нових ідей у наступному сезоні. А також вже зараз ми розпочинаємо роботу над особливим осіннім спецпроектом Atlas Weekend, деталі якого повідомимо зовсім скоро!" – заінтригували організатори.
Команда Atlas Weekend підсумувала, що "це не фінал фестивальної історії, а лише пауза перед довгоочікуваним AW 2021" та побажала берегти себе і близьких.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали.
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