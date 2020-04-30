Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Фестиваль Atlas Weekend переносять на 2021 рік

"Це найважче рішення, яке нам коли-небудь доводилося приймати. Останній місяць ми не втрачали надії та працювали над створенням AW 2020, розглядали різні варіанти виходу з кризи та до останнього вірили, що в нас буде можливість зустрітись з вами цього літа"
Український музичний фестиваль Atlas Weekend переноситься на липень 2021 року. Такою заявою організатори події приголомшили 29 квітня через пандемію коронавірусу.
Фестиваль Atlas Weekend переносять на 2021 рік Atlas Weekend скасували / Фото з відкритих джерел

Представники фестивалю Atlas Weekend журналістам 24 каналу повідомили, що музична подія відбудеться 6 – 11 липня 2021 року. Цьогоріч фестиваль довелось вимушено скасувати через ризик поширення коронавірусу, спалах якого може не вщухнути до липня-місяця. Організатори не хотіли наражати на небезпеку гостей, команду та артистів фестивалю, проводячи його цього літа. Додамо, що подія у 2020 році повинна була відбутись з 7 по 12 липня. 

"Це найважче рішення, яке нам коли-небудь доводилося приймати. Останній місяць ми не втрачали надії та працювали над створенням AW 2020, розглядали різні варіанти виходу з кризи та до останнього вірили, що в нас буде можливість зустрітись з вами цього літа. Проте, спостерігаючи за розвитком подій у світі та спілкуючись з нашими європейськими колегами, ми дійшли висновку, що перенесення – єдине вірне рішення в цій ситуації",– йдеться у заяві представників Atlas Weekend.

Квитки, придбані на цьогорічний фестиваль, є дійсними на AW 2021, а ті, хто не зможуть приїхати наступного року, матимуть можливість повернути кошти. Щодо зіркових гостей та хедлайнерів події організатори наразі намагаються зберегти усі домовленості на наступний рік. Окрім цього відвідувачів події чекають нові артисти, які обіцяють приєднатись наступного року.  

"Ми надзвичайно вдячні кожному з вас за те, що ви вірите в Atlas Weekend і залишаєтеся з нами та щиро цінуємо підтримку наших партнерів в прийнятті такого складного рішення. Попереду у нас цілий рік, аби зробити фестиваль ще більш масштабним і реалізувати багато нових ідей у наступному сезоні. А також вже зараз ми розпочинаємо роботу над особливим осіннім спецпроектом Atlas Weekend, деталі якого повідомимо зовсім скоро!" – заінтригували організатори.

Команда Atlas Weekend підсумувала, що "це не фінал фестивальної історії, а лише пауза перед довгоочікуваним AW 2021" та побажала берегти себе і близьких.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 04 2020 10:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками

Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.