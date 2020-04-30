В Україні зафіксовано 10406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 417 випадків;

Волинська область — 280 випадків;

Дніпропетровська область — 347 випадків;

Донецька область — 68 випадків;

Житомирська область — 374 випадки;

Закарпатська область — 419 випадків;

Запорізька область — 243 випадки;

Івано-Франківська область — 862 випадки;

Кіровоградська область — 391 випадок;

м. Київ — 1401 випадок;

Київська область — 664 випадки;

Львівська область — 430 випадків;

Луганська область — 33 випадки;

Миколаївська область — 126 випадків;

Одеська область — 277 випадків;

Полтавська область — 203 випадки;

Рівненська область — 637 випадків;

Сумська область — 102 випадки;

Тернопільська область — 779 випадків;

Харківська область — 249 випадків;

Херсонська область — 111 випадків;

Хмельницька область — 82 випадки;

Чернівецька область — 1571 випадок;

Черкаська область — 290 випадків;

Чернігівська область — 50 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 квітня 2020 року до Центру надійшло 1216 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 29062 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що Національна академія наук змоделювала розвиток пандемії COVID-19 в Україні. За словами науковців, пік нових випадків захворювання орієнтовно припаде на 2–5 травня.