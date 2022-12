Фінал Нацвідбору на Євробачення-2023 відбудеться сьогодні

У суботу о 17:00 відбудеться Національний фінал відбору на Євробачення-2023.

Про це МКІП повідомляє у Telegram.

“17 грудня о 17:00 в ефірі Суспільного українці разом із зірковим журі обиратимуть, хто з десятки фіналістів Національного відбору поїде на пісенний конкурс Євробачення-2023 у Ліверпуль (Велика Британія). Фінал проходитиме в прямому ефірі з укриття”, - ідеться в повідомленні.

Пряму трансляцію можна буде дивитися на телеканалі “Суспільне Культура”, сайтах “Суспільне Культура” та “Євробачення”, ютуб-каналі “Євробачення Україна”, фейсбук-сторінці “Євробачення Україна” та сторінках “Суспільного”.

Окрім того, українці можуть слухати прямий ефір на радіо “Промінь”, а також застосунку “Дія”, обравши “Дія.ТБ” та канал “Суспільне Культура”.

Порядок виступів виконавців у фіналі Національного відбору цього разу визначило жеребкування. Першим виступатиме виконавець Moisei з композицією I'm Not Alone. Після нього виступлять: гурт OY Sound System з піснею “Ой, тужу”, тікторкер і співак DEMCHUK виконає Alive, Jerry Heil заспіває WHEN GOD SHUT THE DOOR. Першу п'ятірку закриватиме Fiinka із композицією про Олексу Довбуша ("Довбуш").

KRUTЬ виконає “Колискову”, Tember Blanche заспіває “Я вдома”, Angelina виступить з піснею Stronger. Гурт 2TONE заспіває пісню “Квітка”, а дует TVORCHI “Heart of Steel”.

До складу журі цього разу увійшли: лідер гурту “Антитіла”, доброволець Сил територіальної оборони Збройних сил України Тарас Тополя, переможниця Євробачення-2016, володарка “Нагороди за визначне лідерство артиста” Атлантичної ради США, та солістка рок-гурту The HARDKISS Юлія Саніна.

На початку грудня у столиці пройшло жеребкування фіналістів Національного відбору на Євробачення-2023 й презентація їхніх пісень.