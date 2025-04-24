Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер

У огляді війни Ендрю Таннер аналізує оперативну перспективу на кожному з напрямків фронту. Він також зауважив, що минулого тижня французи та британці чи не вперше відіслали до Чорного моря свої винищувачі, які приєдналися до літаків-розвідників, і вважає це добрим початком.

Бойові дії в Україні тривали безперервно аж до невеликої перерви на Великдень. Помітне збільшення кількості атак орків на кількох фронтах відповідало лише ще більш видовищним їхнім поразкам, ніж ті, що були характерні для останніх півтора року.

Що стосується уявного великоднього перемир'я, то трюк путіна з припиненням вогню був несподіваним з точки зору часу, але зовсім не виходив за рамки його характеру, враховуючи те, як він висміює дипломатію. путінське фальшиве перемир'я було явно розраховане на провал, що дозволило б Москві звинуватити українську сторону в надії, що Трамп покарає Київ за те, що його великий, красивий мирний поштовх провалився. Тактика тут настільки прозора, що просто смішно, що хтось наважився назвати путіна стратегічним генієм.

На жаль, більшість ЗМІ на тепер уже очевидно неіснуючому "заході" із задоволенням підіграють путіну в його іграх. Журналісти, намагаючись прикинутися неупередженими, з радістю конструюють наратив, який ставить імперію путіна на один рівень з Україною.

Хоча зазвичай квітень і початок травня на більшій частині України бувають настільки в багнюці, що навіть гусенична техніка не може пересуватися, після відносно м'якої зими настала рання весна. Погода за своєю природою менш передбачувана, ніж військові пересування орків, і сильний дощ може легко просочити ґрунт на одному або декількох фронтах на кілька днів або навіть тижнів.

Фронти за номерами станом на Великдень 2025 року.

Щоб відсвяткувати сезон, Москва розв'язала незвично масштабні наступальні операції на кількох фронтах, найбільші з яких відбулися на Покровському та Запорізькому напрямках. Десятки одиниць техніки з'явилися на знімках українських БПЛА одночасно: танки і бронетранспортери слідом за хвилею легкої піхоти на мотоциклах або в броньованих цивільних автомобілях.

Українські оператори безпілотників зараз надзвичайно вправно концентрують вогневу міць за короткий проміжок часу, коли орки намагаються здійснити раптову атаку будь-якого масштабу. Збільшення масштабів атак просто не працює, якщо кожен оператор БПЛА в радіусі двадцяти кілометрів може приєднатися до бою за лічені хвилини. Два десятки команд у тісній координації можуть щохвилини вражати щось або когось у глибині фронту на ворожій стороні. За повідомленнями, бійня була запеклою, а здобутки орків мінімальні.

Забавно, як колоніалізм глибоко проникає в національну психіку, як література нав'язує елітарні цінності вільним народам. Це все, чим коли-небудь була росія: величезна колонія, якою керували європейські монархи заради власної вигоди. Це не справжня країна і навіть не справжнє суспільство, а лише деспотична імперська конструкція, побудована навколо особливого способу розмовляти російською мовою. Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону – кожному з них краще бути центром незалежних вільних націй, ніж частиною російського кошмару. Хижацьке загарбання Московською державою – єдина мета, з якою вона коли-небудь служила комусь. Її неминучий кінцевий результат: солдати, кинуті в м'ясорубку, якою є кожен фронт. Від суспільства до поля бою цінності проявляються у вчинках.

Свідчення справжньої природи ментальності, що одушевляє річ, видно щоразу, коли офіцери-орки посилають своїх приречених поплічників помирати в полях і лісах України. Кожен удар касетної бомби по місту, кожен удар безпілотника по мирному жителю – це не акт війни в класичному розумінні, а спроба дати зрозуміти: держава знайде вас і змусить заплатити. Якщо ми не зможемо відправити вас до Сибіру, ми вб'ємо вас під час виконання щоденних доручень.

Північний театр бойових дій. Ситуація на півночі протягом минулого тижня була напрочуд статичною на оперативному рівні, як на Сумському, так і на Харківському фронтах. На сумському кордоні тривають інтенсивні бої, орки намагаються витіснити українські війська з плацдармів, які вони зайняли на російській стороні, і набратися сміливості для створення буферної зони.

Суми. Суцільні стрілки показують фактичні рухи за минулий тиждень. Пунктирні стрілки та лінії дають уявлення про те, як загрожує розвиватися дуель. Кожна пляма відповідає приблизно одній, можливо, двом українським бригадам. Ліси навколо Сум – чудове місце для резервної лінії оборони.

Україна продовжує тиснути на білгородський плацдарм, активно ведучи бої за два невеликих населених пункти, захоплених кілька тижнів тому – Демидівку і Попівку. Українські війська користуються перевагами густого лісу, щоб створювати постійну загрозу південному флангу угруповання орків, яке намагається прорватися до Сум.

Обидві сторони, схоже, повільно відводять війська з цього фронту, Москва – на інші фронти, а Україна – в резерви. Загалом, відступ України з-під Курська спонукає Москву марнувати зусилля, намагаючись скористатися удаваною можливістю, яка завжди була пасткою. Україна повинна мати півдюжини бригад, які відпочивають перед літом, і значна частина тих, які все ще технічно призначені для прикриття Сум, повинні отримати хоча б частковий відпочинок.

На Харківщині, як і завжди, ніколи не буває тихо, але жодна зі сторін не чинить особливого тиску. Близькість великих міст, Харкова й Бєлгорода, має полегшити Україні або оркам швидке підкріплення, що зробить наступальні операції нерозумними.

Напевно, варто принаймні згадати про іншу частину Північного театру бойових дій, яка майже не потрапляє в новини: Чернігівщина, на північний схід від Києва. Вона геть повністю застигла вже майже три роки, відколи орки мудро втекли – найрозумніша річ, яку вони зробили в Україні за весь час.

Десь у цьому районі, за сприятливих обставин, можна було б провести ще одну масштабну транскордонну операцію. Наразі, чим більше сил орків розосереджені, тим краще, оскільки невелика група українців може без втрат протистояти втричі більшій кількості орків, якщо їх належним чином підтримати.

В ідеальному світі розсудливі командири середньої ланки з боку росіян зрозуміли б, що їхній найкращий шанс зберегти життя собі та своїм солдатам – це укласти угоду з українськими колегами. Рано чи пізно машина орків потребуватиме зручних цапів-відбувайлів за роки принизливих поразок на полі бою. Здати свої позиції та солдатів під час раптового наступу вільних російських військ за підтримки України – це їхня найкраща надія.

Східний театр бойових дій. Якщо рухатися за годинниковою стрілкою по фронтах, північний край Східного театру бойових дій навколо Куп'янська цього тижня залишається напруженим, але стабільним настільки, що у мене виникає питання, чи не постраждала ця територія від дощової погоди. Але, можливо, орки просто зайняті переправленням важкої техніки через Оскіл перед наступною спробою розширити плацдарми на західному березі.

Оскіл і ділянка Сіверського Дінця біля його впадіння утворюють природний бар'єр, за яким орки дуже хотіли б утримати українські війська. Куп'янський, Борівський та Лиманський фронти можна сміливо назвати битвами за плацдарми. Контроль України над територією на схід від Осколу становить постійну загрозу для московської окупації Луганської області. Для українських захисників спроби Москви прорватися через Оскіл становлять аналогічну загрозу для Харкова та північних підступів до вільного міського Донбасу.

Харківський, Куп'янський, Борівський, Лиманський та Сіверський фронти: зупинити наступ орків на Слов'янськ та Краматорськ з півночі та сходу. Ключові річки показані білим кольором.

Минулого тижня лише на Борівському фронті відбулися зміни, а російські війська продовжували повільно розширювати свій плацдарм над Жеребцем. Скориставшись дамбою, що стримує комплекс водосховищ, російські війська створили лінію постачання, достатню для того, щоб поступово розширювати плацдарм вздовж хребта протягом останніх кількох тижнів. Зараз вони близькі до захоплення Нового – першого селища, що пропонує притулок для орків, які накопичуються для майбутніх штурмів.

Лиман-Борова, 16-й тиждень 2025 року. Показана потенційна спроба оточення Третього штурмового корпусу.

У найближчому майбутньому цей плацдарм становитиме загрозу для українських сил, що прикривають Борову, зокрема для Третього штурмового корпусу. Очевидна стратегія орків полягає в тому, щоб продовжувати просуватися на захід, поки українські війська, які рухаються на південь до Лиману, не будуть відрізані від тих, що захищають Борову. Москва більш-менш намагається використовувати ці плацдарми для розширення до інших плацдармів.

Паралельно з цим на півдні набирає обертів просування Москви в напрямку Сіверська. 81-а повітряно-десантна бригада після двох років нарешті була витіснена з величезного кар'єру в Білогорівці, що на південь від Сіверського Дінця, а також з більшої частини самого міста. Ця бригада нещодавно отримала партію колісних бронетранспортерів "Страйкер" – американську версію поважної канадської лінійки LAV, яка зарекомендувала себе як швидкісна, надійна і добре захищена для свого класу. Будь-які контратаки на них будуть більш ефективними.

Сіверський фронт. Поточна операція з досягнення Сіверська показана пунктирними стрілками (суцільні показують прогрес, за винятком позначки "х", що вказує на невдалу атаку). Потенційний літній наступ з Бахмута позначений великою стрілкою.

Сіверськ сам по собі є меншим призом, ніж можливість витіснити українські війська з величезної зони Серебрянських лісових масивів вздовж Сіверського Дінця. Ця територія вже давно тримає вперту українську оборону, яка постійно загрожує просуванням до важливого міста Кремінна, логістичної бази військ орків, що просуваються до Осколу через Жеребець. Очевидна нездатність орків просунутися по трасі Е-40, що веде з окупованого Бахмута прямо до серця вільного міського Донбасу, ймовірно, пов'язана з контролем над цими лісами.

Як наслідок, будь-які спроби обійти наших захисників тут і вийти до Сіверська мають сприйматися серйозно. На щастя, Білогорівка сама по собі не була особливо важливим місцем для утримання – довгий хребет на заході височіє над асфальтованою дорогою, що проходить долиною Сіверського Дінця, а північний берег річки вкритий густими, контрольованими Україною лісами. 81-ша та 4-та бригада Нацгвардії на пагорбах з 53-ю механізованою плюс прикордонний загін у лісах мають розтерзати орків. Ця порода, схоже, здебільшого набрана з окупованих територій, тож, якщо пощастить, вони виявляться такими ж схильними до капітуляції, як і двоє китайських найманців, захоплених у полон, що воюють поруч з ними.

Більша небезпека для Сіверська, ймовірно, знаходиться на півдні, де орки вже безпосередньо штурмують висоту, яку утримують 10-та гірсько-штурмова та 54-та механізована бригади. Застосовуючи тактику, яка використовується на інших фронтах, російські війська можуть спробувати прорватися на північ між Званівкою та Виїмкою. Це послабило б українську оборону далі на північ, створивши ризик того, що ворог наблизиться до Сіверська з двох боків і згодом ізолює українські війська в лісах на півночі.

На місці України я більше переймався би тотальним наступом орків на Слов'янськ, ніж втратою Покровська в цей момент. Так само, як Волноваха є оперативним вузлом путіна, так само і Слов'янськ є оперативним вузлом України. Тому я маю сподіватися, що між Сіверськом і Костянтинівкою підготовлено багато пасток.

На Костянтинівському фронті минулого тижня основна увага орків була зосереджена на південному фланзі, московські війська намагалися відтіснити Україну з околиць Торецька. У Часовому Яру, як завжди, точилися бої, але жодних зрушень на лінії фронту не відбулося.

Схоже, що найближча мета росіян – почати зачистку території на південь від Клебан-Бикського водосховища, захопивши передмістя на захід від Торецька. Це розділить українські війська, що прикривають хребти на північ від Торецька, які досі перешкоджали спробам орків прорватися через Часів Яр. Подальша ліквідація українських позицій на захід від Торецька до річки Бичок дозволить оркам форсувати її, наступаючи на Костянтинівку з півдня і загрожуючи Покровську з півночі.

Костянтинівський фронт. Показано еволюцію ймовірного плану орків. Україна має природну позицію для відступу за умови утримання траси на Покровськ.

На Покровському фронті те, що могло стати великою кризою, було відвернуто завдяки швидким діям 14-ї гвардійської ударної бригади разом з 117-ю важкою механізованою та 38-ю бригадою морської піхоти. Тут кілька досить масивних колон орків спробували завдати удару через Казенний Торець, намагаючись відкинути українські війська за трасу Т-0504, що з'єднує Костянтинівку та Покровськ. Досягнення цієї мети нарешті дало б ворогу другу щелепу навколо Покровська, а також відкрило б шлях до швидкого витіснення українських військ з району на захід від Торецька.

Покровський фронт. Ворожі атаки на східному фланзі зазнали поразки, тоді як на західному фланзі тривають українські контрнаступи та удари БПЛА по вразливих логістичних лініях.

Але сирої маси на високій швидкості самої по собі недостатньо, щоб прорвати належним чином організовану оборону з підтримкою БПЛА та артилерії. Нездатність домінувати на полі бою в достатній кількості областей, щоб забезпечити асиметричну перевагу, достатню для створення надлишку бойової потужності, прирекла ці зусилля на невдачу з самого початку.

Кілька сотень життів і десятки все більш дефіцитної техніки були викинуті на вітер без жодної користі. І в той самий час, коли Москва зазнала невдачі на схід від Покровська, українські контратаки продовжують відколювати західну щелепу наступу на місто. Хоча прогрес України тут виглядає повільним, слід пам'ятати, що орки постійно перекидають на цей фронт підкріплення, намагаючись відновити темпи. Якщо темп знизиться, то просування України прискориться – поки що ж мета полягає в тому, щоб продовжувати виснажувати бойову силу ворога.

На південний захід від Покровська територія Південного Донбасу все більше перетворюється на те, що українські військові назвали кілька тижнів тому: Новопавлівський фронт. Тут спостерігається повзучий прогрес, орки використовують захоплення Розлива для посилення тиску на українські війська, що ведуть бої за Костянтинопіль. Ось карта сектора, яка показує стан справ у квітні та на початку року.

Донбас-Південь/Новопавлівський фронт. План росіян тут вже кілька місяців простий і тупий. Україна змушує орків платити за кожне поле.

Понад сто днів маршу на десять кілометрів через відкриті поля ціною, за найскромнішими підрахунками, 20 000 жертв. Майбутнє озиратиметься на цю шараду як на вершину військової і стратегічної дурості.

Спрямованість наступальних зусиль Москви на цій ділянці вказує на одну мету: вийти до місця злиття річок Мокрі Яли й Солона з Вовчою. Другорядною метою, ймовірно, є просування зони контролю трохи далі на захід, до адміністративних кордонів Донецької та Дніпропетровської областей, але вона підпорядкована бажанню форсувати річку Солону, щоб відновити наступ на Покровськ.

Проте, якщо відкинути більш широкі плани, першим кроком є перенесення бойових дій на захід, де це можливо, захоплення сіл, які можуть укрити війська і запаси для підтримки просування по цій рівнинній відкритій місцевості. Багатир та Олексіївка – наступні населені пункти на черзі, коли трикутник Улакли-Андріївка-Костянтинопіль буде втрачено. Вони можуть утриматися, враховуючи постійне ослаблення наступу противника.

Південний театр воєнних дій. На Оріхівському фронті, на південь від Запоріжжя, триває ескалація бойових дій: за повідомленнями, орки провели тут один із своїх масових штурмів, який не мав особливого успіху. У Херсоні, як і раніше, відбуваються відкриті обстріли цивільного населення, але жодних зрушень на місцях не спостерігається.

Південний фронт, крапками показані підтверджені події, а іконками позначені формування (від армійської групи до батальйону). Для приблизного уявлення про те, що інтенсивність боїв не зовсім корелює з розгорнутими силами. І про внутрішню вразливість позиції орків на цьому театрі.

Варто звернути увагу на відносну концентрацію сил. Москва змушена тримати десятки тисяч військових, які вона могла б абсолютно точно використати в іншому місці, прикриваючи цей вразливий розширений пазур імперії. І майже всі їхні поставки проходять через Волноваху або через міст через Керченську протоку.

Думаю, цілком логічно, що член уряду Шольца, який йде у відставку, зробив дивний коментар про те, що деякі люди мають еротичну пристрасть до систем озброєнь. Так, друже, так само, як робітник дбає про свої інструменти. Дайте Україні кілька десятків ракет "Таурус" і достатню кількість бронетехніки, і справу перемоги у війні буде зроблено. Хіба не ви, німці, повинні розумітися на інженерії? У цій країні найкращі мислителі, але найгірші політики, присягаюся.

Повітряний простір. З більш обнадійливих новин, схоже, що дехто в НАТО думав так само, як і я минулого тижня, після того, як орки вбили десятки людей касетною боєголовкою в Сумах. Я запропонував англо-французьке розгортання в Україні, що складається з бойових літаків для патрулювання ППО, солдатів для тренувань і засобів ППО для захисту баз. Можна сказати, що Лондон і Париж зробили перший крок минулого тижня, провівши вкрай провокаційну місію біля Криму, яку Стефан Коршак спритно висвітлив у Kyiv Post.

Так чи інакше, минулого тижня над Чорним морем до групи розвідувальних літаків НАТО приєдналися винищувачі "Тайфун" з британських баз і "Рафаль" з французького авіаносця "Шарль де Голль", який зараз щасливо повернувся в Середземне море після участі в навчаннях в Тихому океані. Це була складна операція, що вимагала великої кількості дозаправок в повітрі, тому до неї були залучені американські сили, що підтримують НАТО, але європейці виконували найризикованішу частину операції: те, що можна назвати проривом кримської ППО.

Не наближаючись до ефективного радіусу дії ЗРК і не покидаючи міжнародних вод, бойові літаки НАТО "Рафалі," теоретично здатні доставити ядерну зброю, все ж становили достатню технічну загрозу, щоб Москва ледь не була змушена відповісти, активувавши оборонні системи для їх відстеження. Це дало б НАТО і Україні – чудову можливість визначити, які саме засоби перебувають у Криму. Українцям залишалося лише збирати електронні розвідувальні дані.

Окрім очевидної військової вигоди від можливості відслідковувати передачі й схеми розгортання ворожих літаків, це безпомилкове дипломатичне послання: дві ядерні держави можуть і будуть розгортати ядерні літаки з суверенних баз у Чорному морі за кілька годин. Україна є частиною Європи, і вона її захищає.

Європейці достатньо добре знають свою історію, щоб ніколи не хотіти війни з Москвою, але й ніколи не боятися її. Ведмідь має пазурі й зуби, звісно, але ведмеді також є переважно падальниками. Якщо тримати гострий кінець дуже довгого списа націленим йому в груди, то ведмідь може завдати собі шкоди лише в тому випадку, якщо він нападе.

Як відповідь на звірства в Сумах, цей англо-французький крок був далеко не таким, на який заслуговує росія. Однак, це лише початок, і я визнаю, що найкраще діяти повільно і обдумано, коли технічно заграєш із ситуацією, яка може, якщо щось піде не так, перерости у відкриту війну. Саме це робить такі кроки правдоподібними, на відміну від трюків, до яких вдавалися США і Велика Британія в минулі роки. Вибачте Борису Джонсону, але один фрегат, що проходить поблизу Севастополя, так само марний, як і проштовхування США кораблів через Тайванську протоку.

Як це було протягом багатьох років, і Париж, і Лондон могли б відправити в Україну ескадрилью бойових літаків і всі засоби, необхідні для забезпечення їхньої безпеки на землі, за лічені тижні, а перші засоби прибули б за лічені дні. Це завжди було правильною і необхідною відповіддю на агресію Москви.

У разі справжньої війни військово-морські сили Москви, які не перебувають в межах бастіону, що простягається приблизно на сотню кілометрів від її арктичного і тихоокеанського узбережжя, будуть знищені за лічені дні або тижні. Її військово-повітряні сили легко перекриваються силами НАТО, особливо коли половина або більше з них постійно змушені підтримувати операції в Україні.

Єдине, що зараз заважає партнерам України закрити небо над західною половиною країни, – це брак бачення і волі. Деякі європейські лідери мають їх, переважно жінки, за іронією долі. Кая Каллас з Естонії, Метте Фредеріксен з Данії та Санна Марін з Фінляндії, коли вона ще перебувала на посаді, не поступалися німецько-бельгійській Урсулі фон дер Ляєн, яку ми цитуємо нижче, в тому, що говорили просту правду про те, де зараз перебуває світ.

З українського боку втрат від застосування "Вайперів" більше не було, хоча авіаудари на всіх фронтах продовжуються. Як повідомляється, Москва почала використовувати винищувачі Су-35 в ролі АВАКС через нестачу А-50, частково завдяки Україні. А ресурси путіна продовжують вичерпуватися.

Ударні кампанії. Україна помстилася за жорстокий напад орків на цивільних у Сумах, бомбардуючи військові виробничі об'єкти в Курській області за допомогою близько сотні дронів, а потім завдавши ударів по базах ракетних підрозділів, відповідальних за атаку, незважаючи на те, що вони знаходяться в сотнях кілометрів на території росії. Одна база була атакована дві ночі поспіль, незважаючи на те, що розташована далі від України, ніж від Москви, а російські солдати й цивільні особи знімали та публікували ці удари в режимі реального часу. Якщо ви шукали ознаки ефективності російської ППО, то ось вони.

Незадовго до оголошення фейкового перемир'я Харків був уражений черговою ракетою з метою максимізації жертв серед цивільного населення. Варто зазначити, що московські ракети можуть бути використані для того, щоб спробувати знищити частину українського флоту "Вайперів", незалежно від того, наскільки мало їх буде. Або ж їх можна було б використати у великій кількості, щоб розгромити українську оборону в певній місцевості, вразивши якомога більше важливих цілей за короткий проміжок часу. Натомість останнім часом орки стріляють з них невеликими партіями по цивільних об'єктах, які не захищені Patriot.

На жаль для путіна, ударна кампанія зараз – це гра в цифри. Москва навряд чи зможе побудувати ППО швидше, ніж Україна зможе випустити ударні дрони й малі крилаті ракети, достатні для того, щоб знайти прогалини й уразити критичні цілі.

Загалом, кожен день, коли Україна не стріляє по росії, означає, що вона нарощує свої запаси. Те ж саме стосується і орків, але коли програєш гонку, час не на твоєму боці.

Військово-морські питання. Останнім часом у Чорному морі було досить тихо, хоча важко сказати, чи є це справжнім перемир'ям, чи просто погодними умовами або везінням. Якщо і є морський фронт, який зараз заслуговує на більшу увагу, то це Тихий океан, де через Японське море продовжують проходити північнокорейські вантажі з артилерією і ракетами. За останніми оцінками, північнокорейські боєприпаси складають половину того, чим стріляють орки.

Якби Москва не мала до них доступу, фронт би вже давно розвалився. Залежність від Північної Кореї – це серйозна відповідальність для Москви. Невідомо, як довго північнокорейські склади й заводи зможуть витримувати попит, але той факт, що Москва перевозить більшу частину своїх поставок морем, використовуючи невелику кількість суден, означає, що будь-яка українська або союзницька операція, яка зможе розгорнути БПЛА в Японському морі, може спричинити хаос у життєво важливому постачанні ворога. Має бути можливість побудувати напівзанурювальний дрон з сонячними батареями, які могли б суттєво збільшити його дальність, щоб він діяв як "розумна міна".

Така операція має бути цілком під силу кільком заможним українцям або союзникам, навіть якщо ГУР не захоче брати в ній участі, щоб забезпечити правдоподібне заперечення. Багато з перших авіаносців та згодом малих кораблів були переобладнані з торгових суден – те ж саме незабаром може статися і з безпілотниками.

Хоча, якщо Велика Британія або Франція захочуть позичити один зі своїх атомних підводних човнів, я все ще не впевнений, що хтось зможе довести, що сталося, коли кілька кораблів зникнуть біля північнокорейського узбережжя. І що Північна Корея збирається з цим робити? Поскаржиться в ООН? Вгадайте, хто має два вето в Раді Безпеки? Лондон і Париж.

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