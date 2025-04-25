Похорон Папи Франциска: Трамп може бути розчарований своїм місцем у залі
Президент США Дональд Трамп може бути "глибоко розчарований", коли побачить план місць на похороні Папи Франциска. Ймовірно, що американському президенту доведеться задовольнятися третім рядом у розсаджуванні.
Про це повідомляє The Telegraph.
Ватикан ще не опублікував офіційних даних, але видання орієнтувалось на розсаджування на похороні останнього чинного Папи — Івана Павла ІІ у 2005 році.
Іноземні високопосадовці будуть сидіти великим блоком по один бік труни Франциска, в той час, як архієпископи, єпископи, патріархи та кардинали — "князі Церкви" в червоних рясах — будуть сидіти навпроти них.
The Telegraph пише, що Святий Престол надасть перевагу католицьким королівським особам, які займуть почесне місце в першому ряду сидінь.
Далі будуть сидіти некатолицькі королівські особи, такі як Принц Уельський, який буде присутній на похороні від імені Короля Карла ІІІ, а також король і королева Швеції та Кронпринц і Кронпринцеса Норвегії.
Потім будуть сидіти світові лідери, глави держав та інші іноземні високопосадовці, включаючи Трампа, а також президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, прем'єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні, і Хав'єра Мілея — президента Аргентини, рідної країни Папи Франциска.
На похороні світові лідери будуть розсаджені в алфавітному порядку відповідно до назви своєї країни французькою мовою.
23 квітня Трамп заявив, що у нього буде "багато зустрічей" під час перебування в Римі.
Раніше стало відомо, що на похороні Папи Римського очікується присутність 50 президентів та 10 монархів. Загалом у Ватикані в суботу будуть присутні не менше 130 іноземних делегацій.
Очікується, що на прощання з понтифіком також прибудуть президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.
Папа Римський Франциск помер у великодній понеділок, 21 квітня, у віці 88 років у своїй резиденції Каза-Санта-Марта у Ватикані. Він лікувався від двосторонньої пневмонії і пережив госпіталізацію.