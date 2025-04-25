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ПОЛІТИКА

Похорон Папи Франциска: Трамп може бути розчарований своїм місцем у залі

25 квітня 2025, 17:54
Похорон Папи Франциска: Трамп може бути розчарований своїм місцем у залі
Фото: Yahoo Finanzas
На похороні світові лідери будуть розсаджені в алфавітному порядку відповідно до назви своєї країни французькою мовою.

Президент США Дональд Трамп може бути "глибоко розчарований", коли побачить план місць на похороні Папи Франциска. Ймовірно, що американському президенту доведеться задовольнятися третім рядом у розсаджуванні.

Про це повідомляє The Telegraph.

Ватикан ще не опублікував офіційних даних, але видання орієнтувалось на розсаджування на похороні останнього чинного Папи — Івана Павла ІІ у 2005 році.

Іноземні високопосадовці будуть сидіти великим блоком по один бік труни Франциска, в той час, як архієпископи, єпископи, патріархи та кардинали — "князі Церкви" в червоних рясах — будуть сидіти навпроти них.

The Telegraph пише, що Святий Престол надасть перевагу католицьким королівським особам, які займуть почесне місце в першому ряду сидінь.

Далі будуть сидіти некатолицькі королівські особи, такі як Принц Уельський, який буде присутній на похороні від імені Короля Карла ІІІ, а також король і королева Швеції та Кронпринц і Кронпринцеса Норвегії.

Потім будуть сидіти світові лідери, глави держав та інші іноземні високопосадовці, включаючи Трампа, а також президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, прем'єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні, і Хав'єра Мілея — президента Аргентини, рідної країни Папи Франциска.

На похороні світові лідери будуть розсаджені в алфавітному порядку відповідно до назви своєї країни французькою мовою.

23 квітня Трамп заявив, що у нього буде "багато зустрічей" під час перебування в Римі.

Раніше стало відомо, що на похороні Папи Римського очікується присутність 50 президентів та 10 монархів. Загалом у Ватикані в суботу будуть присутні не менше 130 іноземних делегацій.

Очікується, що на прощання з понтифіком також прибудуть президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

Папа Римський Франциск помер у великодній понеділок, 21 квітня, у віці 88 років у своїй резиденції Каза-Санта-Марта у Ватикані. Він лікувався від двосторонньої пневмонії і пережив госпіталізацію.

Дональд ТрампПапа Римськийпохорон

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