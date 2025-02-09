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CУСПІЛЬСТВО

Україну на Євробаченні-2025 представить гурт Ziferblat

09 лютого 2025, 08:48
Україну на Євробаченні-2025 представить гурт Ziferblat
джерело wikipedia
Нацвідбір відбувся 8 лютого.

Гурт Ziferblat переміг на Національному відборі на "Євробачення-2025".

8 лютого, українці обрали переможця національного відбору на Євробачення. Ним, за результатами голосування, став гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

Переможця Нацвідбору та представника України на "Євробаченні 2025" визначали за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Цьогоріч у пісенному змаганні брали участь 10 учасників.

Найбільше балів від журі отримали Khayat (10 балів) та Ziferblat ( 9 балів). 

Глядачі віддали 9 балів гурту Molodi. 10 балів отримав гурт Ziferblat.

Букмекери на перше місце поставили гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". Їх коефіцієнт на перемогу складав 1,80. Друге місце пророкували Маші Кондратенко з її піснею "No Time To Cry". Третє місце, на думку букмекерів, могла зайняти Fiinka з піснею "Культура".

Ведучими цьогорічного Нацвідбору стали Маша Єфросиніна, Тімур Мірошниченко та Василь Байдак, а журі – Сергій Танчинець, Джамала та Катерина Павленко. На організацію та реалізацію Нацвідбору витратили 10,5 мільйонів гривень.

 

ЄвробаченняZiferblat

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