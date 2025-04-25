Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Reuters опублікувало остаточний план США щодо припинення війни в Україні

25 квітня 2025, 15:11
Reuters опублікувало остаточний план США щодо припинення війни в Україні
Фото: з вільного доступу
Юридично російський Крим, контроль України над ЗАЕС та окупованою частиною Харківщини.

Агентство Reuters опублікувало текст американських пропозицій щодо припинення війни росії проти України. Їх презентував спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф європейським чиновникам під час зустрічі в Парижі 17 квітня.

Основні положення пропозиції:

Припинення вогню:

  • Загальне перемир’я.
  • Початок технічних переговорів між сторонами.

Безпека України:

  • Надання надійних гарантій безпеки.
  • Гарантами виступатимуть окремі європейські та неєвропейські держави.
  • Україна не прагне вступу до НАТО, але може рухатись у бік членства в ЄС.

Питання територій:

  • США юридично визнають Крим частиною росії.
  • Контроль рф над Луганською, частинами Донецької, Запорізької та Херсонської областей визнається де-факто.
  • Україна повертає частину Харківщини, контроль над ЗАЕС (з адмініструванням США) та Каховською дамбою.
  • Україна отримує безперешкодний доступ до Дніпра та контроль над Кінбурнською косою.

Економічна частина:

  • Угода між США та Україною про співпрацю та видобуток корисних копалин.
  • Відбудова України та фінансова компенсація.
  • Зняття санкцій із рф, запроваджених із 2014 року.
  • Енергетичне й промислове співробітництво між США та росією.

За інформацією Bloomberg, американці також хочуть, щоб росія відмовилась від планів демілітаризації України. Ці питання планується обговорити під час зустрічі Віткоффа з путіним, яка, ймовірно, відбудеться 25 квітня.

Окремо вже досягнуто домовленостей про заборону атак у Чорному морі та тимчасову зупинку ударів по енергетичних об’єктах на 30 днів.

Пропозиції США передбачають замороження конфлікту без повного завершення бойових дій, залишаючи за росією контроль над частиною окупованих українських територій.

Нагадаємо, європейські та українські чиновники цього тижня виступили проти деяких пропозицій США про те, як покласти край війні росії в Україні. Вони висунули зустрічні пропозиції з питань від території до санкцій.

СШАвійнаугодаросія окупанти

Останні матеріали

Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Політика
Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 15:55
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Політика
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 12:04
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 07:27
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Політика
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 16:49
Політика
"Мирний" план Трампа: США не є партнером Європи. Але союзники Києва мають згуртуватися навколо перемоги України
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 12:04
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
LifeStyle
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
24 квітня 2025, 11:41
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Політика
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 06:16
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Політика
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 14:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється