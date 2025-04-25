Reuters опублікувало остаточний план США щодо припинення війни в Україні

Юридично російський Крим, контроль України над ЗАЕС та окупованою частиною Харківщини.

Агентство Reuters опублікувало текст американських пропозицій щодо припинення війни росії проти України. Їх презентував спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф європейським чиновникам під час зустрічі в Парижі 17 квітня.

Основні положення пропозиції:

Припинення вогню:

Загальне перемир’я.

Початок технічних переговорів між сторонами.

Безпека України:

Надання надійних гарантій безпеки.

Гарантами виступатимуть окремі європейські та неєвропейські держави.

Україна не прагне вступу до НАТО, але може рухатись у бік членства в ЄС.

Питання територій:

США юридично визнають Крим частиною росії.

Контроль рф над Луганською, частинами Донецької, Запорізької та Херсонської областей визнається де-факто.

Україна повертає частину Харківщини, контроль над ЗАЕС (з адмініструванням США) та Каховською дамбою.

Україна отримує безперешкодний доступ до Дніпра та контроль над Кінбурнською косою.

Економічна частина:

Угода між США та Україною про співпрацю та видобуток корисних копалин.

Відбудова України та фінансова компенсація.

Зняття санкцій із рф, запроваджених із 2014 року.

Енергетичне й промислове співробітництво між США та росією.

За інформацією Bloomberg, американці також хочуть, щоб росія відмовилась від планів демілітаризації України. Ці питання планується обговорити під час зустрічі Віткоффа з путіним, яка, ймовірно, відбудеться 25 квітня.

Окремо вже досягнуто домовленостей про заборону атак у Чорному морі та тимчасову зупинку ударів по енергетичних об’єктах на 30 днів.

Пропозиції США передбачають замороження конфлікту без повного завершення бойових дій, залишаючи за росією контроль над частиною окупованих українських територій.

Нагадаємо, європейські та українські чиновники цього тижня виступили проти деяких пропозицій США про те, як покласти край війні росії в Україні. Вони висунули зустрічні пропозиції з питань від території до санкцій.