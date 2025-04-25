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ПОЛІТИКА

У Німеччині підтримали можливе скасування санкцій США проти російської енергетики

25 квітня 2025, 15:41
У Німеччині підтримали можливе скасування санкцій США проти російської енергетики
Фото: з вільного доступу
Окремі депутати хочуть зробити це в рамках мирних переговорів з росією.

Потенційне рішення Білого дому послабити санкції щодо російської енергетики викликало розбіжності в новому уряді Німеччини.

Про це пише Politico.

Речниця Соціал-демократичної партії Німеччини з енергетичних питань Ніна Шеєр у четвер заявила, що можливе пом’якшення санкцій США проти російського енергетичного сектору може бути виправданим заради досягнення миру в Україні.

"Американські санкції щодо Nord Stream 2 AG з самого початку були незаконними. Їхнє скасування відповідатиме міжнародному праву. Якщо такі кроки можуть підтримати дипломатичний шлях до миру та завершення агресивної війни проти України — їх слід заохочувати", — заявила вона у коментарі для Politico. 

Шеєр, яка представляє лівоцентристську СДПН — партію, що має увійти до коаліційного уряду на чолі з християнським демократом Фрідріхом Мерцом як молодший партнер, — наголосила, що це не змінює енергетичного курсу Німеччини.

"Ми повинні прискорити перехід на відновлювану енергію. І це залишається незмінним, незалежно від того, як буде вирішене питання санкцій проти Nord Stream 2", — додала вона.

Ці заяви пролунали після повідомлення про те, що спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф виступає за скасування санкцій проти російської енергетичної інфраструктури — зокрема, газопроводу Nord Stream 2 з росії до Німеччини — в рамках можливих мирних переговорів.

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив інформацію в медіа, що Штати працюють над зняттям санкцій з "Північного потоку — 2" та інших енергоактивів рф.

СШАНімеччинасанкціі проти росіїПівнічний потік-2

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