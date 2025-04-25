Швейцарія увійшла до "привілейованої групи" країн для переговорів зі США щодо тарифів

США є найбільшим ринком для швейцарського експорту з 2021 року.

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер заявила, що її країна входить до групи з 15 держав, з якими США планують провести "привілейовані" переговори щодо нових тарифів, запроваджених Вашингтоном.

Про це вона повідомила після свого візиту до Вашингтона, передає Associated Press.

Келлер-Зуттер зазначила, що задоволена результатами переговорів, які відбулися в рамках конференції Міжнародного валютного фонду. У Вашингтоні вона також провела особисту зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

"Сполучені Штати визначили групу з 15 країн, з якими хочуть знайти швидке рішення в цьому тарифному питанні. Швейцарія входить до цієї групи", – заявила президентка.

Хоча список решти країн поки не розголошується, Келлер-Зуттер наголосила, що США налаштовані на конструктивний діалог зі Швейцарією, в рамках якого буде підписано меморандум про взаєморозуміння. Документ визначить ключові теми переговорів і контактних осіб з обох сторін.

"Влада США чітко висловила бажання знайти рішення разом зі Швейцарією. І ми домовилися діяти швидко, адже невизначеність є отрутою для економіки", – підкреслила вона.

США є найбільшим ринком для швейцарського експорту з 2021 року. У 2023 році обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами між країнами сягнув майже $186 млрд.

У Швейцарії занепокоєні тим, що нові тарифи – зокрема 31% на деякі товари, зокрема годинники, сир, кавові капсули та шоколад – можуть суттєво вдарити по експортерах. Це значно вище, ніж 20% тарифів для країн ЄС. Уряд у Берні наразі дотримується стриманої позиції, але попереджає про можливий негативний вплив на національну економіку.