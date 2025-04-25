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ПОЛІТИКА

The Economist: Більшість африканських країн обрали б росію, а не Україну

25 квітня 2025, 19:21
The Economist: Більшість африканських країн обрали б росію, а не Україну
Колаж "Сегодня"
Зв'язки Києва з Заходом та тривала присутність росії на континенті можуть стати серйозними перешкодами для зусиль Києва.

Протягом останніх трьох років війни найменші успіхи зусилля України з лобіювання своїх інтересів мають на африканському континенті.

У The Economist пишуть, що якби більшості урядам країн Африки довелося вибрати сторону конфлікту, вони обрали б рф. І на це є кілька важливих причин. 

Перша — Україна відстає від рф на цьому континенті в питаннях фінансування, впливу і зв'язків, пише аналітик Семюел Рамані. Багато африканських урядів — насамперед на півдні — мають історичні зв'язки з країною-агресором, адже Радянський Союз підтримував тамтешні визвольні рухи проти колоніального правління. А ось Україна від початку проголошення незалежності мало що зробила для того, аби покращити відносини з цим регіоном. 

Друга причина — асиметрія інформаційної війни, яку веде рф. Вплив агресора на континенті підкріплюється в тому числі наявністю там російської православної церкви (яка, на жаль, існує досі й в Україні, прикриваючись зміненою назвою Українська православна церква). 

Та наша держава може впоратися з цими викликами, йдеться у матеріалі: "Одна з ідей — просувати Україну як постачальника високотехнологічних безпілотників, які також можуть використовуватися в цивільних цілях, наприклад, для спостереження за дикою природою або доставки ліків у віддалені місця". 

Ще одна ідея — постачання українського зерна в Африку. Так наша держава зможе надавати гуманітарну підтримку регіону. 

Втім, зв'язок України з Заходом, в тому числі зі США, може завадити покращенню українсько-африканських відносин. Глава Білого дому Дональд Трамп може перестати продовжувати підтримку України. Після цього Африка, ймовірно, припинить вважати нашу державу західною маріонеткою. Та це не гарантує, що це спонукає тамтешні уряди переглянути свої зв'язки з рф. 

"У більшій частині глобального півдня Америка та її союзники рідко були менш популярні. Навіть африканські уряди, які співчувають важкому становищу України, обурюються тим, що вони називають лицемірством Заходу... , — йдеться у матеріалі. — Багато хто в Африці відмовляється ставати на бік України проти росії, тому що Заходу бракує "авторитету" в інших галузях". 

Нагадаємо, 24 квітня президент України Володимир Зеленський скасував частину свого офіційного візиту у Південно-Африканську республіку через масований ракетний удар рф по Києву.

війнаПАРросія загрозаВолодимир Зеленський

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