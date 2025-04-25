Трамп спростував свої ж слова про термін для миру між Україною та рф

Трамп оцінив перемовини з москвою.

Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлює конкретних строків для досягнення мирних домовленостей між росією та Україною. Хоча раніше він згадував про наявність певного "терміну" для укладання мирної угоди, тепер Трамп запевняє: головне — швидкість, а не дедлайни.

Про це він повідомив представникам ЗМІ перед вильотом до Італії, куди прямував для участі в церемонії прощання з Папою Римським, інформує "Суспільне".

За словами Трампа, він прагне якнайшвидше завершити війну, і укладення мирної угоди залишається для нього пріоритетом.

"Немає жодних дедлайнів. Моє бажання — якнайшвидше досягти миру", — підкреслив політик.

Трамп також зазначив, що переговори з представниками росії, на його думку, йдуть доволі продуктивно.

"Так, наразі ведуться контакти з путіним — зокрема, через Стіва Віткоффа, який перебуває в москві. Перемовини тривають, багато речей вже на стадії опрацювання. Я впевнений, ми зможемо укласти кілька важливих домовленостей, у тому числі економічних та торговельних. Наша мета — зробити Америку сильнішою, але й водночас зупинити війну, яка забирає близько п’яти тисяч життів щотижня", — заявив Трамп.

Він додав, що йдеться переважно про молодих громадян України та росії, і підкреслив: якщо йому вдасться зберегти ці життя, це буде для нього справжньою честю.

"Я щиро хочу зупинити загибель цих молодих людей. Якщо ми дійсно наблизилися до миру — це буде надзвичайно значущий крок", — підсумував він.