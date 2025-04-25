Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Колишній радник Трампа: США грають на руку москві

25 квітня 2025, 19:47
Колишній радник Трампа: США грають на руку москві
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
На його думку, до постійної угоди по Україні ще далеко.

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що у Дональда Трампа є фаворит у російсько-українській війні — це диктатор владімір путін, якого глава Білого дому вважає своїм другом.

Про це повідомляє The Hill.

За словами Болтона, американський лідер пішов на серйозні поступки рф, заявивши, що Києву доведеться відмовитися від територій і вступу в НАТО. 

Сам чиновник вважає, що підхід чинної адміністрації до війни в Україні та росії є критичною помилкою. 

"Тиск Білого дому на Україну по суті закладає основні елементи того, чого вже хоче росія, і це вплинуло на переговори, які, до речі, більше стосувалися припинення вогню, ніж постійного мирного врегулювання", — зауважив Болтон. На його думку, до постійної угоди по Україні ще далеко. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що Крим визнають російським у рамках мирної угоди між рф та Україною. За його словами, президент Володимир Зеленський це розуміє.

війнаВладімір ПутінДональд Трамп

Останні матеріали

Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Політика
Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 15:55
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Політика
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 12:04
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 07:27
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Політика
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 16:49
Політика
"Мирний" план Трампа: США не є партнером Європи. Але союзники Києва мають згуртуватися навколо перемоги України
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 12:04
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
LifeStyle
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
24 квітня 2025, 11:41
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Політика
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 06:16
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Політика
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 14:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється