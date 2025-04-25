Колишній радник Трампа: США грають на руку москві

На його думку, до постійної угоди по Україні ще далеко.

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що у Дональда Трампа є фаворит у російсько-українській війні — це диктатор владімір путін, якого глава Білого дому вважає своїм другом.

Про це повідомляє The Hill.

За словами Болтона, американський лідер пішов на серйозні поступки рф, заявивши, що Києву доведеться відмовитися від територій і вступу в НАТО.

Сам чиновник вважає, що підхід чинної адміністрації до війни в Україні та росії є критичною помилкою.

"Тиск Білого дому на Україну по суті закладає основні елементи того, чого вже хоче росія, і це вплинуло на переговори, які, до речі, більше стосувалися припинення вогню, ніж постійного мирного врегулювання", — зауважив Болтон. На його думку, до постійної угоди по Україні ще далеко.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що Крим визнають російським у рамках мирної угоди між рф та Україною. За його словами, президент Володимир Зеленський це розуміє.