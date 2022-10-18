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Євробачення: заявки на Національний відбір подали 299 учасників

67-й Пісенний конкурс Євробачення після перемоги Kalush Orchestra в Турині цього року у травні наступного року прийматиме Ліверпуль.
Євробачення: заявки на Національний відбір подали 299 учасників Фото: з вільного доступу
Суспільне Мовлення отримало 384 заявки від 299 учасників на Національний відбір на конкурс Євробачення-2023. 
 

Про це повідомляє Суспільне.

"Дрони, ракети, прильоти, новини з фронту, волонтерські збори, обмін полоненими, концерти в бомбосховищах, героїзм та зради, ейфорія та страждання - у такій Україні відбувається цей відбір до Євробачення-2023, яке пройде у Ліверпулі замість Києва, Львова, Одеси чи Дніпра. Багато музикантів на емоційному дні, багато - за кордоном, деякі волонтерять, деякі воюють. І незважаючи ні на що, на момент завершення прийому маємо більш як 300 заявлених пісень... Це яскравий приклад налаштованості наших людей на конструктив, надію. Вдячний усім за заявки", - підкреслив музичний продюсер Національного відбору на Євробачення-2023 Дмитро Шуров (Pianoбой). 

Через те, що захід не можна провести в Україні з міркувань безпеки 67-й Пісенний конкурс Євробачення після перемоги Kalush Orchestra в Турині цього року у травні наступного року прийматиме Ліверпуль. 

Гранд-фінал Пісенного конкурсу Євробачення-2023 відбудеться на арені Liverpool 13 травня, а півфінали пройдуть 9 й 11 травня.

Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника України, а також забезпечує участь представника України на Пісенному конкурсі Євробачення-2023.

Раніше повідомлялось, що Україна візьме участь у дитячому пісенному конкурсі Євробачення, яке проходитиме 11 грудня в Єревані (Вірменія).

 
 
 
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18 10 2022 08:19
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