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CУСПІЛЬСТВО

Володар "Греммі" Бред Пейслі написав кантрі-пісню за участю Зеленського

24 лютого 2023, 20:57
Володар
Джерело: wikipedia
Композиція випущена на підтримку нашої країни.

Американський кантрі-співак, триразовий володар премії "Греммі" Бред Пейслі записав пісню, до якої включив промову президента України Володимира Зеленського. Пісня була представлена 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення росії до нашої країни.

Про це повідомляє Associated Press.

Композиція отримала назву Same Here. У пісні прямо не згадується Україна, але наприкінці звучить частина розмови Пейслі з Зеленським, у якій той з гордістю говорить про свою країну. Наприкінці президент зазначає «між нашими країнами немає жодної відстані у таких цінностях».

"Просто немає жодної різниці. Ви можете помістити нас у різних місцях, з різними прапорами та розмовляючими різними мовами, але у нас так багато спільного", - заявив Пейслі. Він є одним із послів фандрайзингової кампанії United24.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, Володимир Зеленський дає пресконференцію. Зустріч президента України з журналістами присвячена річниці повномасштабного вторгнення рф на територію нашої країни.

піснязеленський

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