Головні заяви Зеленського з нагоди річниці повномасштабної війни – пресконференція

Цілком очікувано, що на заході буде обговорюватися війна, яка вже рік триває у нашій країні.

Сьогодні, 24 лютого, Володимир Зеленський дає пресконференцію. Зустріч президента України з журналістами присвячена річниці повномасштабного вторгнення рф на територію нашої країни.

Головні тези

Посол Австралії має повернутися на "Бушмайстері"

"Я б дуже хотів потиснути руку послу Австралії. Повертайтеся, але на "Бушмайстері" (бронемашини, які вже поставлялися для ЗСУ, - ред.). Нам треба ще "Бушмайстери", - пожартував президент.

Про допомогу Ізраїлю

"Україна має історично прекрасні відносини з Ізраїлем. У нас було багато розмов на різних рівнях, з різним керівництвом, публічних, непублічних, у різних форматах та на різних територіях. І було складно змінити позицію, тому що Ізраїль не має простої ситуації з росією, Іраном, Сирією... Але я дуже хотів, щоб вони були не медіатором, а обрали сторону України... Я не уявляю, як Ізраїль може підтримувати війну... Я знаю всі відповіді на ваші запитання, але я не можу вам їх дати, бо я не можу підставити покращення відносин між Україною та Ізраїлем, які почалися", - наголосив Зеленський.

Питання щодо Резнікова та Буданова публічно не обговорюються

"Ті чи інші рішення, які я приймаю на Ставці, які стосуються особистостей чи безпеки та оборони нашої держави, я не обговорюю публічно. Одне з таких рішень - це ситуація в деяких регіонах та деяких інститутах, де в мене були думки не суто до цього міністерства, а до інфраструктури, яка має забезпечити нам безпеку, посилити це військовими чи розвідниками, чи службовцями. Це стосується ситуації в деяких прикордонних регіонах і все. І в цьому режимі я обговорював це питання. Якби я хотів призначити міністром оборони нашого головного розвідника, то ми б робили це кроками виключно нашого законодавства", - зазначив він.

Ердоган може посадити путіна за стіл переговорів? Зараз ми не готові

"Я вдячний за ініціативи Ердогана, зернові тощо. Я знаю, як він допомагав з "азовцями", і я вдячний за це. Ердоган зробив кілька речей, важливих для України. Я за це вдячний... Він знає мою позицію, ми говорили про це ще до війни. Я говорив йому - посадіть путіна за стіл переговорів, не можна допустити ризику повномасштабної війни. Але він не зміг цього зробити і не тільки він. А зараз він вважає, що зможе. Зараз ми не можемо. Це не та вже людина (мова про путіна, - ред.). Там нема з ким говорити", - зазначив президент.

Поставки китайської зброї росії призведуть до Третьої світової війни

"Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру, а це значить - на нашому боці. Я дуже хочу вірити, що Китай не постачатиме зброю росії. І для мене це дуже важливо, для мене пункт №1… Краще там, де зараз Китай, ніж в обіймах з рф, тому що це не чесно і не справедливо. І це ризики, що буде Третя світова війна", - наголосив Зеленський.

Без деокупації Херсонської та Харківської областей не було б західних танків

Зеленський зазначив, що до осені західні партнери не хотіли навіть чути про постачання танків натовського зразка для України.

"Потім ми знайшли момент, ключ. І щось восени ми зробили. Щось дуже важливе, де показали, що ми здатні відвойовувати землі. Це була дуже важлива деокупація Харківського регіону, а потім Херсонської області та Херсона. Це були дуже важливі кроки. Без цього не було б у нас успіху в інших видах зброї", - наголосив він.

Що буде із росією?

"Чесно, мені все одно. У них є своя держава і вони повинні думати про свою державу. Якби вони думали про свою країну, не було б війни. Якби вони просто думали про свою свободу слова, демократію, економічні реформи, про людей, щоб вони не були жебраками, щоб у них не було рабства і так далі, вони були б багатою державою. От і все, але на все це потрібен час. Коли нам думати про окупацію якоїсь держави? Ми думаємо про себе", - заявив президент.

Зеленський про компроміси та переговори з росією

Президент виключив можливість компромісів після всіх воєнних злочинів росії.

"Давайте з самого початку, з того, що ви порушили. Перший пункт - поважайте наше право жити на нашій землі, вийдіть з нашої землі, припиніть нас бомбити і припиніть вбивати громадянське населення, вбивати всю нашу інфраструктуру, енергетику, питну воду. Припиніть бомбити міста, села, вбивати собак, котів, палити ліси. Все це ви припиняєте, і тоді ми вам скажемо, в якому форматі ми дипломатично ставитимемо крапку", - додав Зеленський.

"Війна в Україні почала перезавантаження НАТО"

"Війна в Україні почала перезавантаження НАТО. Так і є, всі перевірили і зрозуміли, що системи недосконалі, потрібні потужніші речі. Я не про снаряди говорю, багато грошей виділяється на кіберпростір, дрони, IT і так далі... Я вважаю, що йдеться реформування стану оборонних систем, тому що всі побачили, чого чекати від російської федерації", - зазначив президент.

Про "мирний план" Китаю

"Мені здається, що це був не "мирний план", не резолюція, не декларація та не інфраструктура для чогось. Мені здається, що Китай показав свої думки. Я вже говорив, що Китай почав говорити про Україну, я вважаю, що це дуже непогано. Питання в тому, що є за словами? Під час війни ми повинні розуміти - слова словами, але питання за кроки, особливо важливо, до чого вони приведуть і який буде результат для нас", - заявив Зеленський.

Хто найбільше підтримує Україну

"(у питанні спецтрибуналу, - ред.) ми бачимо лідерство Нідерландів. Ми працюємо з Ріші Сунаком, з Великобританією та іншими країнами. Працюємо за механізмом компенсацій, вже є перші кроки в США. І наші балтійські друзі - дуже потужні. Чесно кажучи, балтійська трійка та Польща у всьому нас підтримують, щоб ми не попросили. Але ми дурниць не просимо, це правда", - сказав президент.

"Ніхто не любить лузерів, треба пахати - це єдиний шанс перемогти"

"Ми працювали над об'єднанням Європи, тут є країни з різним статусом, є нейтральні. Ми працювали над тим, щоб змінити цю нейтральність на ненейтральність до війни... І Збройні сили над цим працювали, бо перемоги на полі бою дають впевненість, ніхто не любить лузерів. Хоч би як це звучало, але це правда, всі хочуть бути переможцями. Ось і все. І треба всім пахати всередині країни і зовні, це єдиний шанс перемогти", - додав Зеленський.

Україна має все для перемоги у 2023 році

За словами Зеленського, Україна протистоїть росії не сама, їй допомагають друзі, щоб агресія не поширилася далі.

"Якщо всі ми виконаємо свої завдання, на нас чекає перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я дуже хочу, щоб цього року. У нас все для цього є - мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ми об'єднали всі сили проти цієї навали", - заявив президент.

До початку повномасштабного вторгнення рф президент України провів кілька великих зустрічей із представниками ЗМІ:

- з нагоди екватора каденції – 5-ти годинний пресмарафон "30 запитань президенту" у листопаді 2021;

- на два роки президентства у травні 2021 відбулася пресконференція на заводі ДП "Антонов";

- під час карантину через COVID-19 у 2020-му Зеленський підбив підсумки року роботи на зустрічі зі ЗМІ у дворі Маріїнського палацу;

- у жовтні 2019 глава України дав рекордну пресконференцію, яка тривала 14 годин.