В ОП спростували заяви щодо виступу Зеленського на Євробаченні-2023

Прессекретар Зеленського зауважив, що Офіс Президента взагалі не звертався до організаторів Євробачення з пропозицією онлайн-виступу українського лідера.

Видання The Times заявило, що організатори Євробачення відмовили президенту України Володимиру Зеленському у виступі. Утім, в Офісі президента цю інформацію спростували.

Відповідну заяву оприлюднив в речник Зеленського Сергій Никифоров.

За його словами, Офіс Президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу "Євробачення".

"Інформація The Times не відповідає дійсності. ОП не звертався до організаторів пісенного конкурсу з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу", – наголосив Никифоров.