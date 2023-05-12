Організатори Євробачення відмовили Зеленському у промові під час фіналу – The Times

Утім, переговори ще тривають.

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" відмовили українському лідеру Володимиру Зеленському виступити з промовою під час фіналу, який відбудеться 13 травня в Ліверпулі.

Про це повідомляє британська газета The Times.

"Пісенний конкурс Євробачення — це міжнародне розважальне шоу, яке керується суворими правилами та принципами, які були встановлені з моменту його створення. У рамках цього одним із наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу. Цей принцип забороняє можливість робити політичні чи інші подібні заяви в межах конкурсу", — заявив представник організаторів конкурсу.

Проте переговори щодо ймовірного виступу Зеленського під час грандіозного фіналу ще тривають. Наразі відомо, що британський ексміністр культури лорд Вейзі не погоджується з позицією організаторів. Він переконаний, що в даному випадку не варто "ховатися від подій, на тлі яких проходить конкурс".