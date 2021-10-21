Британські студентки розповідають про дивні "уколи" у клубах

У Великій Британії поліція отримала низку звернень від жінок, які розповідали про дивні "уколи" у нічному клубі. Після них жертви втрачали свідомість, а прокидалися без згадок про минулий вечір, але зі слідом від голки.

Про це пише BBC, повідомляє Громадське.

Студентка першого курсу Ноттінгемського університету Зара Оуен розповіла виданню The Independent, що втратила у нічному клубі свідомість, а прокинулася з гострим болем, слідом від "уколу" та повною відсутністю пам'яті після певного моменту.

"Я сказала мамі, що у мене болить нога. Спочатку вона думала, що я потягнула м’яз чи щось таке. І мої друзі також були розгублені, тому що вони знали, що я не пила багато", - розповіла дівчина.

Зара розказала, що переживає через цятку на нозі, бо боїться, що її могли чимось заразити, наприклад ВІЛ чи гепатитом. Дівчина також звернулася до поліції.

З такою ж ситуацією стикнулися низка інших молодих британок. Інша студентка з Ноттінгемського університету розповіла, що прокинулася з болем та цяткою на руці.

21-річна Еллі Сімпсон розповіла BBC, що її молодша сестра вважає, що стала жертвою якоїсь ін'єкції після того, як сходила у нічний клуб "Стелс". 19-річна студентка з Дербі відчула "защемлення у потилиці", а після цього знепритомніла. Дівчину доставили у лікарню.

"Це дійсно лякає, тому що я не знаю, як ви можна цьому запобігти. Ти можеш закрити свій напій, поклавши руку на нього, але як зупинити, коли хтось коле тебе голкою?", - сказала Еллі.

Нічний клуб "Стелс" підтвердив журналістам, що отримав два повідомлення від клієнтів про "уколи". Чи входить сестра Еллі Сімпсон у це число, не вказується. Також відомо про щонайменше один випадок у Західному Йоркширі та "невелику кількість повідомлень", які розслідує поліція Шотландії. Скільки всього повідомлень, наразі не відомо.

Відповідь на напади

Після низки таких випадків студентки в Ноттінгемі, Единбурзі, Брістолі та Ексетері організували кампанію #girlsnightin та оголосили бойкот нічних клубів по всій Великій Британії, закликаючи заклади посилити контролю на вході та безпеку загалом.

"Ми заслуговуємо на розваги. Це нечесно, що наші походи у клуб заплямовані страхом та тривогою, що нам можуть закидати наркотики", - йдеться у повідомленні.

Організатори кампанії створили петицію, де закликали владу зробити законною вимогу для нічних клубів про ретельну перевірку гостей при вході. Станом на 20 жовтня вона набрала майже 150 тисяч підписів зі 100 тисяч необхідних.

Що каже поліція?

Поліція Ноттінгемширу заявила, що їй було відомо про кілька подібних інцидентів у місті за останні тижні. За підозрою у введенні ін'єкцій дівчатам затримали 20-річного чоловіка, але потім його відпустили під заставу.

Повідомлення про "уколи" також розслідує поліція Західного Йоркширу та Шотландії.

Однак британські правоохоронці також звернули увагу на збільшення випадків, коли у клубах додають наркотики чи снодійне у напої. Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Приті Патель також попросила правоохоронців терміново оцінити масштаби таких випадків.

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