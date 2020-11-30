Британські вчені навчили нейромережу перетворювати текст на відео з жестовою мовою
Відповідну статтю опублікували на ресурсі препринтів arXiv, повідомляє "Громадське".
Так, розробники створили алгоритм, який може перекладати текст жестовою мовою. Зокрема нейромережа окремо навчається якісно вимальовувати кисті рук, бо саме вони важливі для точно сурдоперекладу.
Далі текст проходить через кодування та перетворюється у скелетну модель тіла, яка показує текст жестами. Після цього послідовність поз кодується в вектор, а він об'єднується з зображенням людини, яке потрібно анімувати. Тоді послідовність поз передається на нейромережу U-Net, яка перетворює зміну поз на реалістичне відео.
Створений британцями алгоритм також вдосконалює свої навички. Він аналізує, наскільки вдало створив скелетну модель тіла, та робить її кращої наступного разу.
Роботу нейромережі перевірили на записах роботи перекладачів жестової німецької мови. Виявилося, що алгоритм досягнув значної схожості з зображенням жестів сурдоперекладачами, зокрема алгоритм точно відтворював рухи кистей.
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