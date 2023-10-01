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ПОЛІТИКА

Британські війська можуть навчати українців в Україні – міністр оборони

01 жовтня 2023, 10:03
Британські війська можуть навчати українців в Україні – міністр оборони
Джерело: news.sky
Ці плани обговорюються з військовим керівництвом країн.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що британські війська вперше будуть розміщені в Україні.

 Про це він заявив в інтерв'ю The Telegraph.

За його словами, він вів переговори з керівництвом британської армії щодо того, щоб перенести офіційну програму навчання українських воїнів під керівництвом Великої Британії безпосередньо в Україну. Це необхідно для того, щоб не покладатися на бази Британії та інших членів НАТО. Також він закликав британські оборонні фірми відкривати заводи в Україні.

"Розгортання британських військ в Україні або надання військово-морської підтримки в Чорному морі означало б значну ескалацію участі Великої Британії в конфлікті. Але слова пана Шаппса також, схоже, знаменують зміну підходу уряду до публічного обговорення розгортання контингенту", - йдеться у матеріалі.

28 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новопризначеним міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом.

Зеленський та Шаппс також обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Окремо було відзначено ухвалення G7 на Вільнюському саміті НАТО спільної декларації про підтримку України та початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України.

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