Британські військові можуть бути направлені в Україну для підготовки солдатів – The Telegraph

Це перший посадовець у чинному британському уряді, який допустив такий формат співпраці.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про можливість направлення британських військових в Україну у ролі інструкторів. Ця заява пролунала на тлі повідомлення, що уряд виділяє Києву ще 286 мільйонів доларів на військову підтримку.

Про це пише The Telegraph.

Гілі наголосив на необхідності зробити навчання більш відповідним потребам українських військових.

"Нам потрібно полегшити українцям доступ до навчання і працювати з ними, щоб допомогти мотивувати та мобілізувати більше новобранців", ‒ зазначив міністр.

На запитання, чи включає це навчання на території України, Гілі відповів, що Велика Британія готова адаптувати свої зусилля відповідно до потреб української сторони.

"Це українці воюють, а Велика Британія робитиме все можливе, щоб відреагувати на їхні потреби", ‒ додав він.

Журналісти відзначили, що Гілі став першим представником чинного уряду Великої Британії, який допустив можливість такого формату співпраці.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що ФРН готова розглянути можливість участі своїх військових у миротворчій місії, якщо це буде узгоджено всіма сторонами. "ФРН готова відправити свої війська в Україну, коли прийде час, але для цього необхідна згода як України, так і росії", ‒ зазначив посадовець. За його словами, роль Німеччини залежатиме від умов припинення вогню та характеру мандата місії.