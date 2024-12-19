Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британські військові можуть бути направлені в Україну для підготовки солдатів – The Telegraph

19 грудня 2024, 11:12
Британські військові можуть бути направлені в Україну для підготовки солдатів – The Telegraph
Велика Британія гелікоптери Sea King
Це перший посадовець у чинному британському уряді, який допустив такий формат співпраці.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про можливість направлення британських військових в Україну у ролі інструкторів. Ця заява пролунала на тлі повідомлення, що уряд виділяє Києву ще 286 мільйонів доларів на військову підтримку.

Про це пише The Telegraph.

Гілі наголосив на необхідності зробити навчання більш відповідним потребам українських військових.

"Нам потрібно полегшити українцям доступ до навчання і працювати з ними, щоб допомогти мотивувати та мобілізувати більше новобранців", ‒ зазначив міністр.

На запитання, чи включає це навчання на території України, Гілі відповів, що Велика Британія готова адаптувати свої зусилля відповідно до потреб української сторони.

"Це українці воюють, а Велика Британія робитиме все можливе, щоб відреагувати на їхні потреби", ‒ додав він.

Журналісти відзначили, що Гілі став першим представником чинного уряду Великої Британії, який допустив можливість такого формату співпраці.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що ФРН готова розглянути можливість участі своїх військових у миротворчій місії, якщо це буде узгоджено всіма сторонами. "ФРН готова відправити свої війська в Україну, коли прийде час, але для цього необхідна згода як України, так і росії", ‒ зазначив посадовець. За його словами, роль Німеччини залежатиме від умов припинення вогню та характеру мандата місії.

війнаБританіянавчання військових

Останні матеріали

Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Політика
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 12:39
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Політика
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 08:45
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Політика
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 14:10
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Політика
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 11:43
Не Сирський чи Зеленський. Ведуть боротьбу і здобувають перемоги солдати на фронті – Ендрю Таннер
Політика
Не Сирський чи Зеленський. Ведуть боротьбу і здобувають перемоги солдати на фронті – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 08:59
США повинні переглянути основи геостратегії. Як і з ким повернутися до принципів жорсткої сили у геополітиці – Ендрю Міхта
Політика
США повинні переглянути основи геостратегії. Як і з ким повернутися до принципів жорсткої сили у геополітиці – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 16:20
Підрозділи північнокорейців на Курщині зазнали втрат у першому зіткненні із ЗСУ. Під Куп'янськом гаряче – Дональд Гілл
Cуспільство
Підрозділи північнокорейців на Курщині зазнали втрат у першому зіткненні із ЗСУ. Під Куп'янськом гаряче – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 11:51
Про
Політика
Про "Трампомасковію" в Америці. Нова назва для нового режиму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 08:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється