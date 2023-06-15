Британські винищувачі перехопили російські літаки

Винищувачі Typhoon піднялися в небо над Естонією, аби супроводити російські літаки Іл-20 та два Су-27, які наблизилися до повітряного простору НАТО.

Про це написала пресслужба Королівських ВПС в Twitter. "Літаки Typhoon з експедиційного повітряного крила 140 в Естоніїї були піднят сьогодніі вдень для перехоплення Іл-20 Coot-A та двох Су-27 Flanker-B російських ВПС, які пролітали поблизу повітряного простору НАТО", – йдеться в дописі. Подія сталась вчора вдень. російські повітряні судна не зв'язалися з відповідним центром польотної інформації. Днями стало відомо, що Днями стало відомо, що Норвегія продала Румунії 32 винищувачі F-16.