Британські винищувачі перехопили російські літаки
15 червня 2023, 11:51
Винищувачі Typhoon піднялися в небо над Естонією, аби супроводити російські літаки Іл-20 та два Су-27, які наблизилися до повітряного простору НАТО.
Про це написала пресслужба Королівських ВПС в Twitter.
"Літаки Typhoon з експедиційного повітряного крила 140 в Естоніїї були піднят сьогодніі вдень для перехоплення Іл-20 Coot-A та двох Су-27 Flanker-B російських ВПС, які пролітали поблизу повітряного простору НАТО", – йдеться в дописі.
Подія сталась вчора вдень.
російські повітряні судна не зв'язалися з відповідним центром польотної інформації.Днями стало відомо, що Норвегія продала Румунії 32 винищувачі F-16.