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Британські винищувачі перехопили російські літаки

15 червня 2023, 11:51
Британські винищувачі перехопили російські літаки
Винищувачі Typhoon піднялися в небо над Естонією, аби супроводити російські літаки Іл-20 та два Су-27, які наблизилися до повітряного простору НАТО.

Про це написала пресслужба Королівських ВПС в Twitter.

"Літаки Typhoon з експедиційного повітряного крила 140 в Естоніїї були піднят сьогодніі вдень для перехоплення Іл-20 Coot-A та двох Су-27 Flanker-B російських ВПС, які пролітали поблизу повітряного простору НАТО", – йдеться в дописі. 

Подія сталась вчора вдень. 

російські повітряні судна не зв'язалися з відповідним центром польотної інформації.

Днями стало відомо, що Норвегія продала Румунії 32 винищувачі F-16.
РосіяTyphoonіл-20винишувачісу-27

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