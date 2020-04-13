Британській економіці прогнозують до 30% падіння через коронавірус

Це значно песимістичніші економічні прогнози, зроблені для Британії аналітиками лондонського Сіті

Ріші Сунак обговорив з міністрами можливість "25-30-відсоткового" падіння у другому кварталі цього року.

Міністр фінансів Британії Ріші Сунак стверджує, що ВВП країни може впасти на цілих 30% в період з квітня по червень у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Ріші Сунак обговорив з міністрами можливість "25-30-відсоткового" падіння у другому кварталі цього року.

Це значно песимістичніші економічні прогнози, зроблені для Британії аналітиками лондонського Сіті. Вони прогнозували в середньому 14-відсоткове скорочення економіки, викликане нинішнім карантином, який діє вже три тижні.

Водночас деякі банки і раніше передбачали падіння на 24%.

Десять міністрів кабінету міністрів зараз наполягають на пом'якшенні карантину в наступному місяці задля порятунку економіки.

Проти послаблення обмежень міністр охорони здоров’я Метт Хенкок і міністр кабінету міністрів Майкл Гоув.

На цьому тижні очікується перегляд поточних заходів, які діють з 23 березня. Очікується, що уряд Британії продовжить їх дію.

Нагадаємо, що збитки глобальній економіці від пандемії складуть понад $5 трлн - Bloomberg