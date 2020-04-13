Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Британській економіці прогнозують до 30% падіння через коронавірус

Це значно песимістичніші економічні прогнози, зроблені для Британії аналітиками лондонського Сіті
Ріші Сунак обговорив з міністрами можливість "25-30-відсоткового" падіння у другому кварталі цього року.
Британській економіці прогнозують до 30% падіння через коронавірус Фото: republikein.com.na

Міністр фінансів Британії Ріші Сунак стверджує, що ВВП країни може впасти на цілих 30% в період з квітня по червень у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Ріші Сунак обговорив з міністрами можливість "25-30-відсоткового" падіння у другому кварталі цього року.

Це значно песимістичніші економічні прогнози, зроблені для Британії аналітиками лондонського Сіті. Вони прогнозували в середньому 14-відсоткове скорочення економіки, викликане нинішнім карантином, який діє вже три тижні.

Водночас деякі банки і раніше передбачали падіння на 24%.

Десять міністрів кабінету міністрів зараз наполягають на пом'якшенні карантину в наступному місяці задля порятунку економіки.

Проти послаблення обмежень міністр охорони здоров’я Метт Хенкок і міністр кабінету міністрів Майкл Гоув.

На цьому тижні очікується перегляд поточних заходів, які діють з 23 березня. Очікується, що уряд Британії продовжить їх дію.

Нагадаємо, що збитки глобальній економіці від пандемії складуть понад $5 трлн - Bloomberg

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2020 16:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.