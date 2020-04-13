Британській економіці прогнозують до 30% падіння через коронавірус
Міністр фінансів Британії Ріші Сунак стверджує, що ВВП країни може впасти на цілих 30% в період з квітня по червень у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.
Ріші Сунак обговорив з міністрами можливість "25-30-відсоткового" падіння у другому кварталі цього року.
Це значно песимістичніші економічні прогнози, зроблені для Британії аналітиками лондонського Сіті. Вони прогнозували в середньому 14-відсоткове скорочення економіки, викликане нинішнім карантином, який діє вже три тижні.
Водночас деякі банки і раніше передбачали падіння на 24%.
Десять міністрів кабінету міністрів зараз наполягають на пом'якшенні карантину в наступному місяці задля порятунку економіки.
Проти послаблення обмежень міністр охорони здоров’я Метт Хенкок і міністр кабінету міністрів Майкл Гоув.
На цьому тижні очікується перегляд поточних заходів, які діють з 23 березня. Очікується, що уряд Британії продовжить їх дію.
Нагадаємо, що збитки глобальній економіці від пандемії складуть понад $5 трлн - Bloomberg
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?