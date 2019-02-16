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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Британського політика, який збирався до окупованого Криму, виключили з партії

Минулого року Етрідж вже приїжджав до Криму
Британський політик Білл Етрідж виключений з Лібертаріанської партії через те, що він планував очолити делегацію британських політиків і підприємців в окупованому Криму.
Британського політика, який збирався до окупованого Криму, виключили з партії Фото: Getty Images

Дії Етріджа, який займає пост заступника голови Лібертаріанської партії, завдають шкоди репутації політичної сили, заявив глава партії Ендрю Уізерз, повідомляє Російська служба ВВС.

"Ми направили пану Етріджу на підпис компромісну угоду, яка передбачає його вихід з партії 29 березня 2019 року. Він відмовився підписати угоду, але згодом відправив лист, в якому підтвердив, що піде з партії 29 березня", - сказав Уізерз.

Начальник секретаріату Етріджа Пол Бортвуд, який теж планував поїхати в Крим, також виключений з партії. Минулого року Етрідж вже приїжджав до Криму, додав він.

Етрідж раніше входив до євро скептичної британської партії UKIP, що проводила кампанію за Brexit. Він також є депутатом Європейського парламенту.

Минулого тижня один з організаторів Ялтинського міжнародного економічного форуму Андрій Назаров повідомив, що британські політики, експерти та підприємці планують відвідати анексований Росією Крим.

Зазначимо, що в останні три роки на форум до Ялти приїжджали різні європейські політики, переважно це представники ультраправих партій або лівих політичних сил. Також до окупованого Криму приїжджали маловідомі бізнесмени та експерти.

Європейські країни неодноразово засуджували такі візити і попереджали своїх громадян про відповідальність за незаконний в’їзд до Криму без дозволу України.

Нагадаємо, у Росії анонсували приїзд французького політика Марін Ле Пен і президента Сирії Башара Асада в окупований Крим. Їх названо почесними гостями економічного форуму в Ялті.

 
 
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16 02 2019 10:44
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