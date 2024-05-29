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Британський банк HSBC продав бізнес в росії

29 травня 2024, 17:27
Британський банк HSBC продав бізнес в росії
Джерело: ukrstrahovanie.
Найбільший банк Британії закінчив продаж бізнесу на території рф.

Про це повідомляє новинна агенція Reuters.

Вихід банку HSBC з території рф очікувався з лютого, коли російський президент Володимир путін дозволив продаж активів приватному Експобанку.

Представник HSBC підтвердив, що банк передав право власності на бізнес російському кредитору.

HSBC ще в червні 2022 року оголосив про свою згоду продати 100% акцій російського підрозділу Експобанку.

Указ 2022 року забороняє інвесторам із "недружніх" країн - тих, які запровадили санкції проти Росії за війну проти України, - продавати акції ключових енергетичних проектів та банків без явного схвалення президента.

В заяві Експобанку йдеться, що підрозділ продовжить працювати, але під новою, невказаною назвою.

Крім того, ЄЦБ тисне на Raiffeisen, щоб той скоротив активи в росії.
Санкції проти рфHSBC

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