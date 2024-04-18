ЄЦБ тисне на Raiffeisen, щоб той скоротив активи в росії – Reuters

Європейський центральний банк незабаром звернеться до Raiffeisen Bank International з проханням прискорити скорочення свого бізнесу в росії.

Про це повідомляє Reuters.

Raiffeisen це найбільший західний банк в росії.

Згідно з проєктом вимог, банк очіку, що кредити клієнтам значно скоротяться до 2026 року, до 65% порівняно з третім кварталом 2023 року, так само як і міжнародні платежі з рф.

Вимоги Європейського центрального банку виходять далеко за рамки власних планів банку Raiffeisen щодо подальшого скорочення російського бізнесу і може негативно вплинути на можливість продажу АТ "Райффайзенбанк", заявляють в РБІ.

"РБІ прагне досягти деконсолідації АТ "Райффайзенбанк", в тому числі шляхом продажу цього підрозділу", - сказали в Raiffeisen.

Ще кілька днів тому Raiffeisen Bank анонсував плани розвитку в росії у десятках рекламних оголошень про роботу.