ЄЦБ тисне на Raiffeisen, щоб той скоротив активи в росії – Reuters
Про це повідомляє Reuters.
Raiffeisen це найбільший західний банк в росії.
Згідно з проєктом вимог, банк очіку, що кредити клієнтам значно скоротяться до 2026 року, до 65% порівняно з третім кварталом 2023 року, так само як і міжнародні платежі з рф.
Вимоги Європейського центрального банку виходять далеко за рамки власних планів банку Raiffeisen щодо подальшого скорочення російського бізнесу і може негативно вплинути на можливість продажу АТ "Райффайзенбанк", заявляють в РБІ.
"РБІ прагне досягти деконсолідації АТ "Райффайзенбанк", в тому числі шляхом продажу цього підрозділу", - сказали в Raiffeisen.
Ще кілька днів тому Raiffeisen Bank анонсував плани розвитку в росії у десятках рекламних оголошень про роботу.