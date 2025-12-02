Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄЦБ заблокував план кредитування України під заставу активів рф

02 грудня 2025, 12:59
ЄЦБ заблокував план кредитування України під заставу активів рф
Фото: AFP
Банк відмовився підтримати ідею видати Україні 140 млрд євро під заморожені російські активи, визнавши схему такою, що виходить за межі його мандата.

Європейський центральний банк відмовився підтримати план Єврокомісії щодо надання Україні 140 млрд євро під заставу російських активів, заблокованих у депозитарії Euroclear. 

Про це пише газета Financial Times із посиланням на інсайдерів.

За даними джерел, ЄЦБ дійшов висновку, що запропонований механізм виходить за межі його мандата й фактично дорівнював би прямому фінансуванню урядів ЄС, адже саме регулятор мав би покривати можливі зобов’язання держав-членів.

Чотири співрозмовники FT розповіли, що Єврокомісія просила ЄЦБ виступити кредитором для Euroclear, аби запобігти ризикам ліквідності. Але регулятор визнав це неможливим.

У відповідь Єврокомісія вже працює над альтернативними схемами, які дозволили б забезпечити тимчасову ліквідність для підтримки запланованого 140-мільярдного кредиту, зазначають джерела.

Позиція ЄЦБ посилює суперечності всередині ЄС: Бельгія й раніше виступала проти використання заморожених російських активів для "репараційних позик" Україні, вказуючи на юридичні та політичні ризики.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни ЄС готують "план Б" на випадок, якщо домовленості щодо активів не буде досягнуто, аби Україна не залишилася без фінансування на початку 2026 року.

 
Європейський центральний банкактиви рф

Останні матеріали

Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється