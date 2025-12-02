ЄЦБ заблокував план кредитування України під заставу активів рф

Банк відмовився підтримати ідею видати Україні 140 млрд євро під заморожені російські активи, визнавши схему такою, що виходить за межі його мандата.

Європейський центральний банк відмовився підтримати план Єврокомісії щодо надання Україні 140 млрд євро під заставу російських активів, заблокованих у депозитарії Euroclear.

Про це пише газета Financial Times із посиланням на інсайдерів.

За даними джерел, ЄЦБ дійшов висновку, що запропонований механізм виходить за межі його мандата й фактично дорівнював би прямому фінансуванню урядів ЄС, адже саме регулятор мав би покривати можливі зобов’язання держав-членів.

Чотири співрозмовники FT розповіли, що Єврокомісія просила ЄЦБ виступити кредитором для Euroclear, аби запобігти ризикам ліквідності. Але регулятор визнав це неможливим.

У відповідь Єврокомісія вже працює над альтернативними схемами, які дозволили б забезпечити тимчасову ліквідність для підтримки запланованого 140-мільярдного кредиту, зазначають джерела.

Позиція ЄЦБ посилює суперечності всередині ЄС: Бельгія й раніше виступала проти використання заморожених російських активів для "репараційних позик" Україні, вказуючи на юридичні та політичні ризики.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни ЄС готують "план Б" на випадок, якщо домовленості щодо активів не буде досягнуто, аби Україна не залишилася без фінансування на початку 2026 року.