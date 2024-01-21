Британський міністр оборони закликав Європу збільшити підтримку України – The Guardian

Міністр оборони Британії Ґрант Шеппс закликав Європу надати більше фінансової підтримки Україні.

Про це повідомляє британсьтка газета The Guardian.

"Європа повинна активізуватися" та надати Україні більше фінансування", - заявив Шеппс.

Він додав, що Британія, знову ж таки, як і у всіх інших речах, лідирує з пакетом 2,5 мільярда фунтів стерлінгів та угодою про безпеку, угодою про співпрацю з президентом Зеленським та Україною.

"Тепер … не лише США, але й Європа має активізуватися та зробити свій внесок, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати захищати себе", - сказав британській міністр.

За словами Шеппса, Британія збільшила підтримку України до рекордного рівня, попри глобальні кризи, та заявив про необхідність збереження пильності проти таких тиранів, як путін.

Ми також писали, що міністр оборони Британії заявив про те, що путін змушений з простягнутою рукою йти до КНДР.