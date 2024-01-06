путін змушений з простягнутою рукою йти до КНДР – міністр оборони Британії

У Британії назвали "справжнім приниженням" для росії просити зброю у КНДР.

Голова Міністерства оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що для росії є справжнім приниженням просити ракети у КНДР для обстрілів України.

Про це він написав у себе на сторінці у X (twitter).

Він заявив, що новини про те, що росія просить ракети у КНДР показує, що від неї всі відвернулись.

"Світ відвернувся від росії, змусивши путіна піти з простягнутою рукою до Північної Кореї, щоб продовжити своє незаконне вторгнення", - зазначив Шеппс.

Крім того, міністр нагадав, що своїми діями росія порушила багато резолюцій Ради безпеки ООН і поставила під загрозу безпеку ще одного регіону світу.

Тому, за його словами, Британія та її партнери "подбають, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку росії".

Нагадаємо, що напередодні у Білому домі заявили, що Сполучені Штати мають інформацію про те, що Північна Корея передала росії певну партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.