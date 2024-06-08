Британський міністр потрапив на гачок шахраїв, які видавали себе за Порошенка

Це не перший випадок, коли Кемерон стикається з телефонним шахрайством.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон провів відеодзвінок і обмінявся текстовими повідомленнями з людиною, яка видавала себе за п'ятого президента України Петра Порошенка.

У пресслужбі МЗС повідомили, що подія сталася днями і дзвінок був "коротким". Там не уточнили, хто стоїть за цією імітацією, або звідки у них контактні дані Кемерона.

Про це пише BBC.

У Кемерона виникли підозри після того, як абонент попросив контактну інформацію.

"Маніпуляції в інформаційному середовищі стають все більш поширеними. Шкодуючи про свою помилку, міністр закордонних справ вважає важливим звернути увагу на таку поведінку і посилити зусилля з протидії використанню дезінформації", - заявила прес-секретар.

Петро Порошенко був президентом України з 2014 по 2019 рік.

Під час перебування на посаді прем'єр-міністра Девід Кемерон неодноразово мав справу з українським лідером, зокрема зустрічався з ним на міжнародних самітах.

Це не перший випадок, коли лорд Кемерон стає жертвою телефонного шахрая.

У 2015 році британський уряд був змушений переглянути процедури безпеки після того, як Кемерону, коли він був прем'єр-міністром, зателефонував невідомий

Абонент назвався Робертом Ганніганом, який на той час був директором GCHQ ‒ спецслужби Великої Британії, яка відповідальна за ведення радіоелектронної розвідки та забезпечення захисту інформації уряду й армії.

Зазначається, що Кемерон припинив розмову, коли стало зрозуміло, що це був розіграш і ніякої конфіденційної інформації він не розголосив.