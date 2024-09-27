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ПОЛІТИКА

Британський міністр сподівається на розширення можливостей України для ударів по росії

27 вересня 2024, 14:33
Британський міністр сподівається на розширення можливостей України для ударів по росії
джерело davidlammy.co.uk
Він припустив, що ситуація для російського диктатора владіміра путіна наступного року буде складнішою.

Сили оборони України можуть отримати дозвіл на удари вглиб території росії за допомогою далекобійної зброї союзників вже до зими, припустив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

В інтерв'ю "Голосу Америки"він наголосив, що очікує від партнерів "дуже сильної позиції" протягом найближчих тижнів для забезпечення України усім необхідним, "оскільки ми наближаємося до важкої зими 2025-го". 

Він, посилаючись на дані розвідок, наголосив, що ситуація для російського диктатора владіміра путіна наступного року буде складнішою. Вже зараз російська економіка перебуває у поганому стані. Леммі вважає, що президентові РФ "буде дуже важко впоратися із кількістю втрат і жертв, яких він зазнав". 

Не забув британський міністр і про успіхи України. 

"Україні вже вдалося відвоювати половину захоплених земель. Їй вже вдалось вибити путіна з Чорного моря. Вона пішла у наступ в Курській області й, сподіваюся, утримає ці позиції. Насправді саме зараз той момент, адже ми переходимо з осені у зимовий період, коли Захід має продемонструвати свою сміливість та абсолютну відданість", – додав головний британський дипломат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський завершить візит до США без дозволу на використання західних ракет для ударів по росії. Він просив президента Джо Байдена і віцепрезидента Камалу Гарріс зняти обмеження на постачання Storm Shadow і ATACMS, але змін у позиції США не відбулося.

війнаБританіяудари по рф

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