Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський залишив Вашингтон без угоди про ракетні удари по росії – The Times

27 вересня 2024, 13:17
Зеленський залишив Вашингтон без угоди про ракетні удари по росії – The Times
Байден запевнив Зеленського, що підтримка України продовжиться.

Президент України Володимир Зеленський завершить візит до США без дозволу на використання західних ракет для ударів по росії. Він просив президента Джо Байдена і віцепрезидента Камалу Гарріс зняти обмеження на постачання Storm Shadow і ATACMS, але змін у позиції США не відбулося.

Про це повідомляє The Times.

Байден запевнив Зеленського, що підтримка України продовжиться, включно з новим пакетом допомоги в розмірі майже 8 мільярдів доларів і постачанням високоточних керованих бомб JSOW, які допоможуть завдавати ударів по російських силах. Однак ці ракети не дозволять Україні вражати цілі на території росії, що, на думку Києва, необхідно для порятунку цивільного населення.

Західні країни досі дозволяли Києву використовувати ці ракети тільки для нанесення ударів по російських військах у прикордонних районах. Зеленський також мав оприлюднити свій план перемоги у війні, яка триває вже два з половиною роки.

Однак жодних змін у позиції Вашингтона щодо використання ракет дальнього радіуса дії оголошено не було, і це сталося менш ніж за добу після того, як російський диктатор владімір путін попередив, що великомасштабна повітряна атака на росію з боку підтримуваної Заходом України може викликати ядерну відповідь.

"росія не переможе. Україна переможе, і ми продовжуватимемо підтримувати вас на кожному кроці", - заявив Байден після зустрічі із Зеленським в Овальному кабінеті.

Зеленський також провів переговори на Капітолійському пагорбі, де обговорював із сенаторами необхідність далекобійних ударів для посилення позицій України перед мирними переговорами. Зі свого боку, колишній президент США Дональд Трамп продовжує критикувати підтримку України, заявивши, що в разі своєї перемоги припинить військову допомогу Києву.

Тим часом росія продовжує посилювати свої збройні сили, плануючи значне збільшення військових витрат на 2024 рік.

26 вересня Зеленський зустрівся з Джо Байденом у Білому доміта представив свій план перемоги для України. Байден підтвердив, що США продовжать надавати військову допомогу Києву.

СШАДжо БайденВолодимир Зеленськийудари по рф

Останні матеріали

Політика
"Дипломатичний" підхід Зеленського не працює із західними ідіотами. Тим часом Україні загрожує дефіцит комплектуючих для БПЛА – Том Купер
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 15:47
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Політика
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 13:06
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 01:24
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Політика
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 16:36
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Політика
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 12:37
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Технології
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 23:40
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Політика
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 16:20
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Політика
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 11:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється