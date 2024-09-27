Зеленський залишив Вашингтон без угоди про ракетні удари по росії – The Times

Байден запевнив Зеленського, що підтримка України продовжиться.

Президент України Володимир Зеленський завершить візит до США без дозволу на використання західних ракет для ударів по росії. Він просив президента Джо Байдена і віцепрезидента Камалу Гарріс зняти обмеження на постачання Storm Shadow і ATACMS, але змін у позиції США не відбулося.

Про це повідомляє The Times.

Байден запевнив Зеленського, що підтримка України продовжиться, включно з новим пакетом допомоги в розмірі майже 8 мільярдів доларів і постачанням високоточних керованих бомб JSOW, які допоможуть завдавати ударів по російських силах. Однак ці ракети не дозволять Україні вражати цілі на території росії, що, на думку Києва, необхідно для порятунку цивільного населення.

Західні країни досі дозволяли Києву використовувати ці ракети тільки для нанесення ударів по російських військах у прикордонних районах. Зеленський також мав оприлюднити свій план перемоги у війні, яка триває вже два з половиною роки.

Однак жодних змін у позиції Вашингтона щодо використання ракет дальнього радіуса дії оголошено не було, і це сталося менш ніж за добу після того, як російський диктатор владімір путін попередив, що великомасштабна повітряна атака на росію з боку підтримуваної Заходом України може викликати ядерну відповідь.

"росія не переможе. Україна переможе, і ми продовжуватимемо підтримувати вас на кожному кроці", - заявив Байден після зустрічі із Зеленським в Овальному кабінеті.

Зеленський також провів переговори на Капітолійському пагорбі, де обговорював із сенаторами необхідність далекобійних ударів для посилення позицій України перед мирними переговорами. Зі свого боку, колишній президент США Дональд Трамп продовжує критикувати підтримку України, заявивши, що в разі своєї перемоги припинить військову допомогу Києву.

Тим часом росія продовжує посилювати свої збройні сили, плануючи значне збільшення військових витрат на 2024 рік.

26 вересня Зеленський зустрівся з Джо Байденом у Білому доміта представив свій план перемоги для України. Байден підтвердив, що США продовжать надавати військову допомогу Києву.