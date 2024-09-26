США виділили Україні новий пакет оборонної допомоги на $7,9 млрд

США у новому пакеті допомоги передають Україні плануючі бомби American Joint Standoff Weapon.

Президент США Джо Байден 26 вересня оголосив про виділення Україні нової оборонної допомоги на загальну суму в $7,9 мільярда.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Зокрема, Байден санкціонував виділення $5,5 мільярдів в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь.

Також Пентагон виділить $2,4 мільярда на допомогу у сфері безпеки в рамках Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, яка забезпечить Україну додатковими засобами протиповітряної оборони, безпілотними авіаційними системами та боєприпасами класу «повітря-земля», а також зміцнить оборонно-промислову базу України та підтримає її потреби в технічному обслуговуванні та підтримці.

Окремо Байден підтвердив рішення надати Україні боєприпаси великої дальності JSOW.

Також він доручив Міністерству оборони США відремонтувати і надати Україні додаткову батарею зенітних ракетних комплексів Patriot, а тако додаткові ракети до них.

Ці бомби можуть встановлені на винищувачі F-16, які отримала Україна. Бомби мають висувні крила, які допомагають їм досягати цілей на відстані до 70 миль (близько 110 км). Існує кілька версій JSOW, але ті, що відправляють в Україну, за словами чиновника США, оснащені касетними боєприпасами.

Джерела ABC також повідомляють, що США незабаром оголосять про виділення Україні понад 2 млрд доларів допомоги в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

На відміну від пакета на 350 млн доларів, в рамках якого відправляють озброєння з існуючих американських запасів для України, кошти USAI використовуються для контрактів на закупівлю допомоги, реалізація яких може тривати місяці або роки. За словами посадовця, нова допомога здебільшого піде на закупівлю боєприпасів для України.

Крім того, Байден доручив розширити підготовку українських пілотів F-16, підготувавши ще 18 пілотів наступного року.

Він також повідомив, що Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Секретна служба США в координації з міжнародними партнерами сьогодні вжили заходів для руйнування глобальної криптовалютної мережі, завдяки якій росія ухилялась від санкцій

"Наступного місяця я скличу в Німеччині зустріч Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, щоб скоординувати зусилля понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії. Цими діями я даю чіткий сигнал: Сполучені Штати нададуть Україні підтримку, необхідну їй для перемоги у цій війні", — підсумував Байден.