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ПОЛІТИКА

У Білому домі відзначили продуктивність переговорів Трампа і Зеленського(оновлено)

26 квітня 2025, 17:10
У Білому домі відзначили продуктивність переговорів Трампа і Зеленського(оновлено)
джерело x.com/BFMTV
У Білому домі розраховують, що найближчим часом Київ і москва наблизяться до припинення війни.

Білий дім позитивно оцінив переговори Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Ватикані. Комунікаційний директор Білого дому Стівен Ченг заявив, що зустріч була "дуже продуктивною", додавши, що деталі будуть оприлюднені пізніше.

"Президент Трамп і президент Зеленський зустрілися сьогодні приватно та провели дуже продуктивну дискусію", - сказав посадовець.

Про це 26 квітня пише Reuters.

Як відомо, президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели особисту зустріч у базиліці Святого Петра у Ватикані під час перебування в Римі на похороні Папи Франциска. Лідери обговорили можливі шляхи досягнення миру в Україні на тлі продовження війни з росією. Зустріч тривала близько 15 хвилин без участі радників.

Адміністрація Трампа сподівається, що особистий діалог з українським лідером допоможе просунути процес досягнення мирної угоди з росією. У Білому домі розраховують, що найближчим часом Київ і москва наблизяться до припинення війни, хоча між всіма  сторонами зберігаються суттєві розбіжності.

За даними Офісу президента України, переговори пройшли у довірчій атмосфері. Зеленський у офіційному Телеграм-каналі написав:

"Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали".

Після зустрічі, вже по дорозі до США з Італії, Дональд Трамп зробив емоційний допис у соцмережах, в якому різко розкритикував останні удари росії по цивільних об'єктах в Україні. Він також висловив сумнів, що господар кремля владімір путін дійсно прагне завершити війну, і пригрозив новими санкціями.

"Це війна Сонного Джо Байдена, а не моя. Вона була програшна з першого дня, її не повинно було бути, і не було б, якби я був президентом на той час. Я просто намагаюся розгребти той безлад, який залишили мені Обама і Байден, і який же це безлад", — зазначив Трамп.

За його словами, останні ракетні удари по цивільних містах доводять, що путін, ймовірно, не зацікавлений у мирі.
"Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну, він просто морочить мені голову, і з ним треба боротися по-іншому — за допомогою "банківських" або "вторинних" санкцій. Занадто багато людей гине!!!" — підсумував Трамп.

Володимир ЗеленськийДональд Трамппереговори

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