Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Прем'єрка Італії назвала переговори Трампа і Зеленського важливим кроком до миру

26 квітня 2025, 19:23
Прем'єрка Італії назвала переговори Трампа і Зеленського важливим кроком до миру
Відомо також, що прем’єрка вже зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні назвала переговори американського президента Дональда Трампа і лідера України Володимира Зеленського історичними.

Про це заявила прем'єрка Італії Джорджу Мелоні, яку цитує Sky News.

"Бачити Дональда Трампа і Володимира Зеленського, які говорять про мир на похороні Папи Миру, має таке величезне значення. Сьогодні був історичний день", - сказала вона.

Відомо також, що прем’єрка вже зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі лідери підтвердили свою підтримку зусиль президента Трампа щодо досягнення справедливого та тривалого миру, який забезпечить майбутнє безпеки, суверенітету та свободи для України.

Мелоні також від імені уряду висловила співчуття жертвам нещодавніх нападів Росії, поновивши своє рішуче засудження таких актів і підкресливши нагальність негайного та безумовного припинення вогню, а також необхідність конкретного зобов’язання Москви розпочати мирний процес. 

Водночас вона привітала повну готовність України до негайного припинення вогню. Та зазначила що тепер очікується, що росія конкретно продемонструє свою готовність до миру.

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня перебував у Римі, де взяв участь у церемонії прощання з Папою Римським Франциском і провів низку важливих зустрічей із західними лідерами.

Володимир ЗеленськийДональд ТрампДжорджа Мелоні

Останні матеріали

Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Політика
Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 15:55
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Політика
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 12:04
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 07:27
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Політика
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 16:49
Політика
"Мирний" план Трампа: США не є партнером Європи. Але союзники Києва мають згуртуватися навколо перемоги України
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 12:04
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
LifeStyle
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
24 квітня 2025, 11:41
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Політика
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 06:16
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Політика
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 14:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється