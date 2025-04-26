Прем'єрка Італії назвала переговори Трампа і Зеленського важливим кроком до миру

Відомо також, що прем’єрка вже зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні назвала переговори американського президента Дональда Трампа і лідера України Володимира Зеленського історичними.

Про це заявила прем'єрка Італії Джорджу Мелоні, яку цитує Sky News.

"Бачити Дональда Трампа і Володимира Зеленського, які говорять про мир на похороні Папи Миру, має таке величезне значення. Сьогодні був історичний день", - сказала вона.

Відомо також, що прем’єрка вже зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі лідери підтвердили свою підтримку зусиль президента Трампа щодо досягнення справедливого та тривалого миру, який забезпечить майбутнє безпеки, суверенітету та свободи для України.

Мелоні також від імені уряду висловила співчуття жертвам нещодавніх нападів Росії, поновивши своє рішуче засудження таких актів і підкресливши нагальність негайного та безумовного припинення вогню, а також необхідність конкретного зобов’язання Москви розпочати мирний процес.

Водночас вона привітала повну готовність України до негайного припинення вогню. Та зазначила що тепер очікується, що росія конкретно продемонструє свою готовність до миру.

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня перебував у Римі, де взяв участь у церемонії прощання з Папою Римським Франциском і провів низку важливих зустрічей із західними лідерами.