Зеленському надали особливе місце на церемонії у Ватикані

Зеленський був в одному ряду з президентами США, Франції та Фінляндії.

Президент України разом із дружиною Оленою прибув до Рима на тлі сподівань на прогрес у мирних переговорах. Його поява на площі Святого Петра викликала спонтанні оплески після короткої зустрічі з Дональдом Трампом — їхньої першої після давнього конфлікту в Овальному кабінеті.

Щоб надати Зеленському особливе місце на церемонії, Ватикан, очевидно, зробив виняток із суворих правил розсадки, які традиційно передбачають розміщення гостей за алфавітом назв їхніх країн французькою мовою — офіційною мовою дипломатії на момент укладання протоколів. За правилами президент України мав би опинитися у третьому або ще дальшому ряду. Однак йому надали місце в першому ряду, на одинадцятій позиції від Дональда Трампа, який сидів праворуч.

Про це пише The Telegraph.

Речник Ватикану Маттео Бруні в коментарі виданню підтвердив, що протокол було змінено: "Гадаю, вони просто заповнили вільне місце".

Між Зеленським і Трампом сиділи, зокрема, президенти Індії, Угорщини, Габону, а також Еммануель Макрон із дружиною Бріжит і президент Фінляндії Александр Стубб.

Варто зазначити, що у французькій мові США записані як États-Unis, тобто на "E", а поруч із Трампом та його дружиною Меланією були президент Естонії Алар Каріс і король Іспанії Феліпе VI (французькою — Espagne).

Ліворуч від Зеленського перебував президент Ірландії Майкл Д. Гіґґінс, що також свідчить про зміну традиційного порядку розсадки на користь українського лідера.

На інших ділянках церемонії протоколу дотримувалися суворо: президент Аргентини Хав'єр Мілей сидів біля швейцарського гвардійця на крайньому правому місці першого ряду. Принц Уельський, що представляв короля, перебував у третьому ряду поруч із Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, який за статусом є главою уряду, а не держави. Серед гостей також були прем’єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер із дружиною леді Стармер та колишній президент США Джо Байден, який сидів у п’ятому ряду.

Президент Італії Серджо Маттарелла, відповідно до протоколу, займав місце в першому ряду, тоді як прем’єр-міністр Джорджія Мелоні сиділа далі, згідно з правилами розсадки для очільників урядів.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп може бути "глибоко розчарований", коли побачить план місць на похороні Папи Франциска. Ймовірно, що американському президенту доведеться задовольнятися третім рядом у розсаджуванні.