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Британський парламент заблокував "жорсткий Brexit"

Законопроєкт набуде чинності в разі схвалення верхньою палатою парламенту
Палата громад британського парламенту в середу, 4 вересня, у третьому читанні прийняла законопроєкт, покликаний не допустити вихід країни з Європейського союзу 31 жовтня без угоди.
Британський парламент заблокував "жорсткий Brexit" Протестувальники на ірландському кордоні

За законопроєкт віддали свої голоси 327 парламентарів, проти виступило 299, повідолмяє "Громадське".

Згідно з його текстом, до 19 жовтня (18 жовтня відбудеться засідання Європейської Ради) прем'єр Борис Джонсон повинен домогтися від парламенту затвердження Brexit — з угодою чи без. В іншому випадку він має звернутися до ЄС із проханням про відстрочку до 31 січня 2020 року. Якщо ЄС погодить іншу дату, вона має бути додатково затверджена британським парламентом.

Джонсон уже відреагував на рішення парламенту, сказавши, що воно "передає контроль (над переговорами щодо Brexit) нашим партнерам (у ЄС)".

Також парламентарі додали в законопроєкт поправку, за якою на голосування ще раз буде винесено угоду про вихід із ЄС, укладену в листопаді 2018 року за прем'єрства Терези Мей. До цього депутати тричі відхилили її.

Зазначимо, що цей законопроєкт набуде чинності в разі схвалення верхньою палатою парламенту - Палатою лордів.

Нагадаємо, що королева на прохання Джонсона зупинила роботу парламенту Великобританії.

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04 09 2019 22:43
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