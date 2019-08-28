Королева на прохання Джонсона зупинила роботу парламенту Великобританії
Призупинення роботи парламенту (пророгація) набуде чинності між 9 і 12 вересня і триватиме до 14 жовтня, повідомляє LB.ua.
При цьому промова королеви, в якій викладаються плани уряду, буде перенесена на 14 жовтня, заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.
Це також означає, що у членів парламенту майже не залишиться часу на прийняття будь-яких законів, які могли б перешкодити прем'єр-міністру вивести Британію з Євросоюзу без угоди 31 жовтня.
Зазвичай британський парламент ненадовго призупиняє роботу щороку - в квітні або в травні. В цей час припиняється вся законодавча робота, а законопроєкти, які парламент не встиг прийняти, втрачають можливість бути прийнятими.
Усі члени парламенту і міністри зберігають свої місця, але ніякі обговорення і голосування в парламенті не проводяться.
Нагадаємо, що колишній глава МЗС Британії та новообраний лідер Консервативної партії Борис Джонсон офіційно став новим прем'єр-міністром країни. Він обійняв посаду глави уряду після того, як на зустрічі в Букінгемському палаці Єлизавета ІІ попросила його сформувати новий склад уряду.
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