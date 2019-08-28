Королева на прохання Джонсона зупинила роботу парламенту Великобританії

У членів парламенту не залишиться часу, щоб перешкодити виходу з ЄС без угоди

Уряд Великобританії звернувся до королеви з проханням призупинити роботу парламенту, щоб він не завадив виходу з Європейського Союзу. Вона це прохання задовольнила.

Призупинення роботи парламенту (пророгація) набуде чинності між 9 і 12 вересня і триватиме до 14 жовтня, повідомляє LB.ua.

При цьому промова королеви, в якій викладаються плани уряду, буде перенесена на 14 жовтня, заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Це також означає, що у членів парламенту майже не залишиться часу на прийняття будь-яких законів, які могли б перешкодити прем'єр-міністру вивести Британію з Євросоюзу без угоди 31 жовтня.

Зазвичай британський парламент ненадовго призупиняє роботу щороку - в квітні або в травні. В цей час припиняється вся законодавча робота, а законопроєкти, які парламент не встиг прийняти, втрачають можливість бути прийнятими.

Усі члени парламенту і міністри зберігають свої місця, але ніякі обговорення і голосування в парламенті не проводяться.

Нагадаємо, що колишній глава МЗС Британії та новообраний лідер Консервативної партії Борис Джонсон офіційно став новим прем'єр-міністром країни. Він обійняв посаду глави уряду після того, як на зустрічі в Букінгемському палаці Єлизавета ІІ попросила його сформувати новий склад уряду.