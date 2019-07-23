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Борис Джонсон став новим прем'єр-міністром Великобританії

На посаду також претендував чинний глава МЗС Джеремі Хант. Досі посаду обіймала Тереза Мей
Новим прем’єр-міністром Великої Британії став колишній мер і ексміністр закордонних справ Борис Джонсон.
Борис Джонсон став новим прем Фото: REUTERS

Борис Джонсон раніше заявляв, що в разі обрання на пост глави уряду, він не має наміру платити Євросоюзу відступні за вихід Британії з ЄС (Brexit), поки не доб'ється прийнятних умов, інформує "Громадське".

Підтримку Джонсону в боротьбі за крісло прем’єр-міністра висловлював президента США Дональд Трамп.

Саме Трамп порекомендував не виплачувати відступні Брюсселю за невиконання зобов’язань перед ЄС в зв'язку з Brexit.

Нагадаємо, що прем'єрка Британії Тереза Мей офіційно оголосила, що піде у відставку з поста лідера Консервативної партії 7 червня, а згодом і з посади глави уряду.

Раніше Британія та ЄС домовилися відтермінувати Brexit до 31 жовтня 2019 року.

23 червня 2016 року у Британії відбувся референдум, який показав, що 52% британців воліють покинути Євросоюз. 29 березня 2017 року Велика Британія офіційно повідомила Європейський союз про свій намір покинути ЄС, запустивши процедуру Brexit. Повідомлялось, що остаточна вартість Brexit для Британії може сягнути 55 мільярдів євро. Цю суму країна виплачуватиме ЄС до 2064 року.

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