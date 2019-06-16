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Глава МЗС Британії вважає, що ЄС піде на перегляд угоди про Brexit

"Вони кажуть, що якби до них звернувся британський прем'єр-міністр, у якого були ідеї про те, як вирішити проблему Північної Ірландії, вони були б готові переглянути пакет"
Глава МЗС Британії Джеремі Хант вважає, що ЄС готовий до перегляду угоди про Brexit, оскільки "хоче вирішити проблему".
Глава МЗС Британії вважає, що ЄС піде на перегляд угоди про Brexit Фото: gettyimages.com

На відміну від лідера гонки за прем'єрське крісло Бориса Джонсона, Джеремі Хант, який посів друге місце у першому раунді голосування за майбутнього голову Консервативної партії, не вважає, що Сполученому Королівству конче необхідно вийти з ЄС до 31 жовтня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Хант сказав, що Євросоюз відкритий для вирішення проблеми з північноірландським "бекстопом"..

"Вони кажуть, що якби до них звернувся британський прем'єр-міністр, у якого були ідеї про те, як вирішити проблему Північної Ірландії, вони були б готові переглянути пакет" – заявив він.

Водночас, міністр зазначив, що у разі відсутності перспективи перегляду угоди він готовий до виходу країни з ЄС без неї.

Раніше в ЄС неодноразово заявляли про те, що текст угоди про Brexit не може бути змінений, однак допускали можливість внесення змін у політичну декларацію про майбутні стосунки між Лондоном і Брюсселем.

Нагадаємо, раніше уряд Британії погодився на компроміси у законопроекті щодо Brexit-угоди.

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16 06 2019 17:58
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