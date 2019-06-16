Глава МЗС Британії вважає, що ЄС піде на перегляд угоди про Brexit
На відміну від лідера гонки за прем'єрське крісло Бориса Джонсона, Джеремі Хант, який посів друге місце у першому раунді голосування за майбутнього голову Консервативної партії, не вважає, що Сполученому Королівству конче необхідно вийти з ЄС до 31 жовтня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Хант сказав, що Євросоюз відкритий для вирішення проблеми з північноірландським "бекстопом"..
"Вони кажуть, що якби до них звернувся британський прем'єр-міністр, у якого були ідеї про те, як вирішити проблему Північної Ірландії, вони були б готові переглянути пакет" – заявив він.
Водночас, міністр зазначив, що у разі відсутності перспективи перегляду угоди він готовий до виходу країни з ЄС без неї.
Раніше в ЄС неодноразово заявляли про те, що текст угоди про Brexit не може бути змінений, однак допускали можливість внесення змін у політичну декларацію про майбутні стосунки між Лондоном і Брюсселем.
Нагадаємо, раніше уряд Британії погодився на компроміси у законопроекті щодо Brexit-угоди.
Читайте також: Тереза Мей офіційно оголосила про відставку
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність