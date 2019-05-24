Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
Тереза Мей стала прем'єр-міністром Британії 13 липня 2016 незабаром після референдуму про вихід країни з Євросоюзу і оголошення про відставку попереднього голови кабміну Девіда Кемерона.
Головним каменем спотикання для Мей виявився Brexit, за який громадяни Великобританії проголосували на референдумі з мінімальною перевагою.
В кінці минулого року Forbes назвав Терезу Мей другий найвпливовішою жінкою в світі.
Нагадаємо, що вихід Британії з Євросоюзу на референдумі в червні 2016 року підтримали понад 17 мільйонів британців (51,89% учасників референдуму).
Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган вважає Brexit результатом багаторічної пропаганди популістів проти Європи.
За словами Гана, разом з Британією Євросоюз втратить країну, яка зробила великий внесок у розвиток ЄС, особливо в зовнішній політиці, політиці безпеки і в економіці.
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