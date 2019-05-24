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Тереза ​​Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО

Мей стала другою жінкою, що займала пост прем'єр-міністра Великобританії після Маргарет Тетчер
Британська прем'єр-міністрТереза ​​Мей покине свій пост 7 червня. Вона оголосила про відставку на наступний день після виборів до Європарламенту, в якому Великобританії довелося брати участь через відкладений Brexit.
Тереза ​​Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО Тереза Мей. Фото: BBC

Тереза ​​Мей стала прем'єр-міністром Британії 13 липня 2016 незабаром після референдуму про вихід країни з Євросоюзу і оголошення про відставку попереднього голови кабміну Девіда Кемерона.

Головним каменем спотикання для Мей виявився Brexit, за який громадяни Великобританії проголосували на референдумі з мінімальною перевагою.

В кінці минулого року Forbes назвав Терезу Мей другий найвпливовішою жінкою в світі.

Нагадаємо, що вихід Британії з Євросоюзу на референдумі в червні 2016 року підтримали понад 17 мільйонів британців (51,89% учасників референдуму).

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган вважає Brexit результатом багаторічної пропаганди популістів проти Європи.

За словами Гана, разом з Британією Євросоюз втратить країну, яка зробила великий внесок у розвиток ЄС, особливо в зовнішній політиці, політиці безпеки і в економіці.

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24 05 2019 12:21
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