Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В США хочуть відставки Спікера Джонсона через затримку допомоги – The Wall Street Journal

17 квітня 2024, 08:37
В США хочуть відставки Спікера Джонсона через затримку допомоги – The Wall Street Journal
https://mikejohnson.house.gov/
Проте Майк Джонсон пообіцяв залишитися спікером попри те, що план іноземної допомоги викликав негативну реакцію.

Він відкинув заклик депутата Томаса Массі до нового керівництва після оприлюднення планів фінансування України та Ізраїлю, передає The Wall Street Journal.

Республіканець Томас Массі, гострий критик подальшої допомоги Україні, заявив, що він приєднається до конгресменки-республіканки Марджорі Тейлор Грін у її клопотанні про відставку спікера Палати представників Майка Джонсона з посади.

Він впевнений, що Джонсон повинен дозволити Республіканській партії обрати нового лідера і піти у відставку.

Критику Спікера спричинили його зусилля ухвалити довгоочікуване фінансування для України, Ізраїлю та інших закордонних союзників. 

"Джонсон зараз намагається провести складний законопроект, що складається з чотирьох частин, через Палату представників до кінця тижня. Значною мірою він покладається на голоси демократів і при цьому хоче зберегти свою посаду", - пише видання. 

Джонсон же заявив, що не піде у відставку, адже вважає себе спікером воєнного часу.

"Я не піду у відставку, і, на мою думку, це абсурдне уявлення, що хтось може внести пропозицію про відставку, коли ми просто намагаємося виконувати свою роботу. Нам потрібні тверді руки біля керма. Я вважаю себе спікером воєнного часу. Я не очікував, що цей шлях буде легким", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, що ще в березні Трампістка Тейлор Грін запропонувала відставити спікера Джонсона.

 

відставкаМайк ДжонсонТомас Массі

Останні матеріали

Баланс сил. Коли в росіян закінчаться БТР, БМП та танки – Дональд Гілл
Політика
Баланс сил. Коли в росіян закінчаться БТР, БМП та танки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 13:25
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Політика
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 10:56
Допомога США Ізраїлю викликає іронію та критику. Проте доля допомоги поки невизначена – Wall Street Journal
Політика
Допомога США Ізраїлю викликає іронію та критику. Проте доля допомоги поки невизначена – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 08:31
Чи дійсно США прихильні до України? Вимоги до обстрілів російських НПЗ – збочення – The Hill
Політика
Чи дійсно США прихильні до України? Вимоги до обстрілів російських НПЗ – збочення – The Hill
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 14:04
Як кремлівські агенти скуповують політиків Європи та США. Та чи є протидія – огляд ЗМІ
Політика
Як кремлівські агенти скуповують політиків Європи та США. Та чи є протидія – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 11:43
росіяни повільно просуваються. Хоча й зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються. Хоча й зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 06:22
Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Політика
Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 16:32
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Політика
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 11:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється