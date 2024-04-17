В США хочуть відставки Спікера Джонсона через затримку допомоги – The Wall Street Journal

Проте Майк Джонсон пообіцяв залишитися спікером попри те, що план іноземної допомоги викликав негативну реакцію.

Він відкинув заклик депутата Томаса Массі до нового керівництва після оприлюднення планів фінансування України та Ізраїлю, передає The Wall Street Journal.

Республіканець Томас Массі, гострий критик подальшої допомоги Україні, заявив, що він приєднається до конгресменки-республіканки Марджорі Тейлор Грін у її клопотанні про відставку спікера Палати представників Майка Джонсона з посади.

Він впевнений, що Джонсон повинен дозволити Республіканській партії обрати нового лідера і піти у відставку.

Критику Спікера спричинили його зусилля ухвалити довгоочікуване фінансування для України, Ізраїлю та інших закордонних союзників.

"Джонсон зараз намагається провести складний законопроект, що складається з чотирьох частин, через Палату представників до кінця тижня. Значною мірою він покладається на голоси демократів і при цьому хоче зберегти свою посаду", - пише видання.

Джонсон же заявив, що не піде у відставку, адже вважає себе спікером воєнного часу.

"Я не піду у відставку, і, на мою думку, це абсурдне уявлення, що хтось може внести пропозицію про відставку, коли ми просто намагаємося виконувати свою роботу. Нам потрібні тверді руки біля керма. Я вважаю себе спікером воєнного часу. Я не очікував, що цей шлях буде легким", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, що ще в березні Трампістка Тейлор Грін запропонувала відставити спікера Джонсона.