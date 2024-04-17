Голосування щодо законопроєктів, які містять допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню відбудеться 20 квітня

Тексти законопроєктів про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню опублікують до кінця середи.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що дотримується свого плану винести на голосування законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема, і надання фінансування Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN.

Голосування за ці законопроєкти відбудеться ввечері у суботу, 20 квітня.

"Комітет із питань регламенту Палати представників сьогодні опублікує текст трьох законопроектів щодо фінансування національної безпеки США та союзників в Ізраїлі, Індо-Тихоокеанському регіоні та Україні, включно з кредитною структурою надання допомоги, а також посиленням підзвітності", - зазначив спікер.

Джонсон повідомив, що четвертий законопроєкт, як і законопроєкт щодо безпеки кордонів, опублікують пізніше сьогодні.

"Так ми забезпечимо час для ефективного процесу внесення поправок", - додав він.

Напередодні Джонсон намагався протистояти зростанню гніву з боку ультраправих представників Республіканської партії через запропонований ним план схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю Він відкинув заклик піти у відставку.

Джонсон намагається, всупереч опору республіканської більшості, зібрати голоси, необхідні для ухвалення законопроєкту про національну безпеку з пакетами фінансування для Ізраїлю, України та інших союзників США.