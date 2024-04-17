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ПОЛІТИКА

Голосування щодо законопроєктів, які містять допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню відбудеться 20 квітня

17 квітня 2024, 19:24
Голосування щодо законопроєктів, які містять допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню відбудеться 20 квітня
https://mikejohnson.house.gov/
Тексти законопроєктів про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню опублікують до кінця середи.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що дотримується свого плану винести на голосування законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема, і надання фінансування Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN.

Голосування за ці законопроєкти відбудеться ввечері у суботу, 20 квітня.

"Комітет із питань регламенту Палати представників сьогодні опублікує текст трьох законопроектів щодо фінансування національної безпеки США та союзників в Ізраїлі, Індо-Тихоокеанському регіоні та Україні, включно з кредитною структурою надання допомоги, а також посиленням підзвітності", - зазначив спікер.

Джонсон повідомив, що  четвертий законопроєкт, як і законопроєкт щодо безпеки кордонів, опублікують пізніше сьогодні.

"Так ми забезпечимо час для ефективного процесу внесення поправок", - додав він.

Напередодні Джонсон намагався протистояти зростанню гніву з боку ультраправих представників Республіканської партії через запропонований ним план схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю Він відкинув заклик піти у відставку.

Джонсон намагається, всупереч опору республіканської більшості, зібрати голоси, необхідні для ухвалення законопроєкту про національну безпеку з пакетами фінансування для Ізраїлю, України та інших союзників США.

допомога УкраїніПалата представниківМайк Джонсон

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