Спікер Джонсон відреагував на розмови про заміну Байдена у списку демократів

За його словами, у кожному штаті діє своя система, і в деяких з них "неможливо просто так замінити кандидата" в президенти США.

Спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон підтвердив, що будь-яка спроба демократів висунути нового кандидата у президенти замість Джо Байдена, швидше за все, наштовхнеться на юридичні проблеми.

Про це він сказав ABC News.

За його словами, у кожному штаті діє своя система, і в деяких з них "неможливо просто так замінити кандидата" в президенти США.

Він висловив думку, що було б незаконно, згідно з законами деяких штатів, щоб "жменька людей пішла в задню кімнату" та замінила його, тому що їм більше не подобається кандидат.

"Це не те, як це повинно працювати. Тому я думаю, що вони зіткнуться з деякими юридичними перешкодами принаймні в декількох з цих юрисдикцій", – заявив Джонсон.

З огляду на це, додав він, у демократів виникнуть юридичні проблеми, адже "будуть наведені переконливі аргументи, що цього не повинно статися".

Напередодні кандидат Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс натякнув, що у разі зняття президента США Джо Байдена з виборів у Трампа планують вимагати його дострокової відставки.

Нагадаємо, команда кандидата у президенти США Дональда Трампа готує інформаційну атаку на віцепрезидентку Камалу Гарріс, якщо президент Джо Байден відмовиться від передвиборчих перегонів.