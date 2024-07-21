Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Кампанія Трампа готує план проти Гарріс на випадок, якщо Байден зніме свою кандидатуру – NYT

21 липня 2024, 13:50
Кампанія Трампа готує план проти Гарріс на випадок, якщо Байден зніме свою кандидатуру – NYT
Дональд Трамп. Фото: соцмережі
Для цього вони проводять дослідження та опитування.

Команда кандидата у президенти США Дональда Трампа готує інформаційну атаку на віцепрезидентку Камалу Гарріс, якщо президент Джо Байден відмовиться від передвиборчих перегонів.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

Зокрема, готується багато реклами, присвяченої роботі Гарріс у Білому домі та у Каліфорнії. Команда Трампа вже підготувала дослідження про віцепрезидентку та має подібні досьє на інших демократів, які могли б стати кандидатами у разі виходу Байдена з перегонів. Але основна частина підготовки досі зосереджена на Гарріс, включаючи нещодавнє опитування, яке перевіряло її вразливі місця на виборах.

Союзники Трампа також почали вивчати губернаторів-демократів, які можуть бути потенційними напарниками Гарріс. Радники колишнього президента приділяють особливу увагу губернатору Пенсільванії Джошу Шапіро. У цьому штаті команда Трампа найбільше зосереджена на перемогу, аби знову повернутися у Білий дім.

Зазначається, що незадовго до Національного з’їзду Республіканської партії у Мілуокі команда Трампа підготувала плакати та відео проти Гарріс, аби показати їх делегатам та телевізійній аудиторії. Проте вони відмовилися від цих планів після замаху на Трампа.

Цими вихідними президент США Джо Байден зібрався зі своїми головними політичними помічниками, аби повернутися до передвиборчої кампанії і зробити останню спробу врятувати свою кандидатуру на переобрання, незважаючи на шквал тривожних закликів від колег-демократів покинути президентську гонку.

Дональд ТрампДжо БайденКамала Гарріс

Останні матеріали

Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
Політика
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
19 липня 2024, 15:30
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про
Політика
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про "мирні переговори" з путіним – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 19 липня 2024, 11:24
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Політика
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Переклад iPress – 19 липня 2024, 09:17
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 18 липня 2024, 14:57
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Політика
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Переклад iPress – 18 липня 2024, 11:40
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Політика
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2024, 21:50
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Політика
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Переклад iPress – 17 липня 2024, 16:27
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Політика
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2024, 08:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється