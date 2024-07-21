Кампанія Трампа готує план проти Гарріс на випадок, якщо Байден зніме свою кандидатуру – NYT

Для цього вони проводять дослідження та опитування.

Команда кандидата у президенти США Дональда Трампа готує інформаційну атаку на віцепрезидентку Камалу Гарріс, якщо президент Джо Байден відмовиться від передвиборчих перегонів.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

Зокрема, готується багато реклами, присвяченої роботі Гарріс у Білому домі та у Каліфорнії. Команда Трампа вже підготувала дослідження про віцепрезидентку та має подібні досьє на інших демократів, які могли б стати кандидатами у разі виходу Байдена з перегонів. Але основна частина підготовки досі зосереджена на Гарріс, включаючи нещодавнє опитування, яке перевіряло її вразливі місця на виборах.

Союзники Трампа також почали вивчати губернаторів-демократів, які можуть бути потенційними напарниками Гарріс. Радники колишнього президента приділяють особливу увагу губернатору Пенсільванії Джошу Шапіро. У цьому штаті команда Трампа найбільше зосереджена на перемогу, аби знову повернутися у Білий дім.

Зазначається, що незадовго до Національного з’їзду Республіканської партії у Мілуокі команда Трампа підготувала плакати та відео проти Гарріс, аби показати їх делегатам та телевізійній аудиторії. Проте вони відмовилися від цих планів після замаху на Трампа.

Цими вихідними президент США Джо Байден зібрався зі своїми головними політичними помічниками, аби повернутися до передвиборчої кампанії і зробити останню спробу врятувати свою кандидатуру на переобрання, незважаючи на шквал тривожних закликів від колег-демократів покинути президентську гонку.